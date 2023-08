Mara Venier sbotta contro un hater: “È ora che mi ritiri da Domenica In? Fatti i ca**i tuoi” Mara Venier replica senza troppi giri di parole a un hater che le chiede di ritirarsi da Domenica In. “Senti fatina cara, perché non ti fai i ca**i tuoi? Fata turchina de sto ca**o”, il commento di risposta su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Mara Venier pochi minuti fa ha reagito in maniera dura a un commento di un utente su Instagram. La celebre conduttrice televisiva si sta godendo le ultime settimane di vacanza prima del ritorno in Rai con il suo Domenica In. "Noi" ha scritto sui social a corredo di una foto nella quale sorridente abbraccia il marito Nicola Carraro. Tra i numerosi commenti affettuosi per la coppia, uno è stato rilasciato da un hater: "Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica IN e non passi l'inverno con lui? È ora che ti ritiri". La replica è stata immediata: "Perché non ti fai i ca**i tuoi?".

La replica piccata di Mara Venier

Al commento di un utente su Instagram che le chiedeva di "ritirarsi da Domenica In", Mara Venier ha reagito in malo modo e senza troppi giri di parole ha replicato tra i commenti: "Senti fatina cara, perché non ti fai i ca**i tuoi? Fata turchina de sto ca**o". La conduttrice sta ricaricando le energie prima di tornare in onda con il suo varietà domenicale che dovrebbe ripartire da domenica 17 settembre 2023, sempre al tradizionale orario.

Le vacanze di Mara Venier e Nicola Carraro

Stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Marina Di Pietranta, dove si è taggata la conduttrice, prima di riprendere con gli impegni lavorativi. La coppia, una delle più amate della tv, ad agosto si è divertita in Repubblica Domenicana. Mara Venier ha condiviso numerose fotografie della vacanza nella quale ha avuto modo anche di salutare il caro amico Jovanotti che proprio a Santo Domingo ha dovuto fare i conti con un incidente in bicicletta che lo ha costretto ad operazione e convalescenza. Tre giorni fa la conduttrice e il marito Nicola Carraro erano rientrati a Roma – come testimonia il video condiviso su Instagram – prima di godersi ancora un po' di relax in Toscana.