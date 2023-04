Malore per Toni Servillo durante uno spettacolo a Parigi, l’attore in ospedale per precauzione Toni Servillo è stato colto da un malore durante uno spettacolo al Teatro dell’Odéon a Parigi. Accompagnato per precauzione in ospedale per controlli, l’attore 64enne non è grave.

A cura di Stefania Rocco

Toni Servillo è stato colto da un malore mentre era in scena al Teatro dell’Odeon a Parigi con “Le voci di Dante”. L’attore 64enne è stato accompagnato in ospedale per precauzione. Non è grave. Rimasto cosciente durante il lieve malore, si è ripreso immediatamente e detto pronto a riprendere lo spettacolo. È stato però convinto a lasciarsi accompagnare in ospedale solo per precauzione e per sottoporsi ai controlli del caso. A riferire l’accaduto sono state persone presenti alla serata.

Toni Servillo all’ospedale Cochin di Parigi

L’attore protagonista del film La grande bellezza, film con il quale il regista italiano Paolo Sorrentino ha vinto l’Oscar, è stato accompagnato presso l’ospedale Cochin di Parigi. Secondo i presenti, poco dopo l’inizio dello spettacolo, Servillo si è accasciato sul palco e, durante la caduta, ha urtato il leggio ferendosi lievemente a un orecchio. L’attore non ha mai perso conoscenza, tanto da manifestare la volontà di proseguire lo spettacolo. Dopo essere stato convinto a recarsi in ospedale per i controlli di rito, lo spettacolo è stato interrotto.

Servillo era arrivato a Parigi nella serata di domenica 16 aprile per l'evento inaugurale di Passions italiennes, la settimana dedicata alla cultura italiana a Parigi. Il rientro in Italia è previsto per domani. Secondo Le Figaro, l'attore sarebbe stato colto da una sincope vagovagale, una condizione comune che affligge il nervo vago e che si verifica in risposta a determinati eventi scatenanti come una forte emozione o uno stress intenso. Lo spettacolo è stato interrotto a circa 45 minuti dall'inizio. La performance di Servillo al Teatro dell'Odéon aveva fatto registrare il tutto esaurito. Servillo e il Piccolo Teatro di Milano hanno proposto agli spettatori francesi uno spettacolo che racconta la Divina Commedia di Dante attraverso la rilettura offerta da Giuseppe Montesano, tra i più apprezzati autori italiani contemporanei.