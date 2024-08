Lutto per Ultimo, è morta la nonna Gina: aveva 96 anni

video suggerito

È morta la nonna di Ultimo, Gina aveva 96 anni. A darne la notizia in un post condiviso su Facebook è stato Sandro Moriconi, padre del cantante: "Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla, da lassù non mangerò tanto".

In un post condiviso su Facebook, Sandro Moriconi, padre di Ultimo, ha annunciato la scomparsa di Gina. Nell’immagine la donna è sorridente, ritratta davanti alla sua torta di compleanno per i 95 anni: "Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla, da lassù non mangerò tanto".

Il legame tra Ultimo e sua nonna Gina

Ultimo era molto legato a sua nonna Gina e sui social non mancava mai di mostrare il grande rapporto di complicità con lei. Sul profilo Instagram del cantante spesso erano comparse le foto di nonna e nipote insieme. Tra gli ultimi video in cui apparivano l'uno affianco all’altra c'era quello in occasione del lancio dell'album Altrove. Nella clip il nipote invitava sua nonna a pubblicizzare l'uscita del disco. "Il 17 maggio esce Altrove, sono felice? Non lo so – diceva Gina sorridente – Senti.. ma che significa ‘Altrove'?" In un altro filmato la donna annunciava l'apertura delle prevendite per i biglietti dei prossimi concerti del nipote, in programma per il 2025. Con entusiasmo invitava i followers: "Biglietti fuori, andateli a prendere!". In molti in queste ore si stringono attorno al dolore del cantante, lasciando messaggi di cordoglio sui social. Nonna Gina, infatti, era diventata un punto di riferimento per i tanti seguaci dell'artista, ormai affezionati alla sua dolcezza e commossi per il supporto che non mancava di mostrare ad Ultimo.