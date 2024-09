Lutto per Imma Battaglia, è morta la mamma Luisa: “Mi mancherai tanto, continuerò a sentirti vicina”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Lutto per Imma Battaglia. Con un lungo messaggio su Instagram, l'attivista ha annunciato la scomparsa della mamma Luisa, avvenuta il 23 settembre nella sua casa a Portici. "Mi mancherai tantissimo, ma sono sicura che continuerò a sentirti al mio fianco", ha scritto sui social.

L'annuncio della scomparsa

"Continua a volgere il tuo sguardo su di noi mammina mia, qui oggi siamo tutti molto tristi…ma sono certa che lassù si sta preparando una festa meravigliosa per l'arrivo della grandissima mamma Luisa", ha scritto Imma Battaglia su Instagram annunciando la scomparsa della mamma Luisa. Le due donne erano molto legate e passavano spesso del tempo in compagnia una dell'altra. Ad accompagnare il messaggio, alcune foto di famiglia in cui è presente anche Eva Grimaldi, compagna di Imma Battaglia e molto vicina alla signora Luisa. "Mi mancherai tantissimo, ma sono sicura che continuerò a sentirti sempre al mio fianco, TI AMO…per SEMPRE",

Il messaggio di Eva Grimaldi, compagna di Imma Battaglia

Al dolore di Imma Battaglia si è unito quello della compagna Eva Grimaldi, che su Instagram ha pubblicato un messaggio indirizzato alla suocera, che per lei è stata come una "seconda madre". "Quanto amore ci siamo donate a vicenda… sono felice, fiera e orgogliosa di averti avuto nella mia Vita", ha scritto l'attrice, accompagnando il tutto con alcune foto insieme. E ha poi aggiunto: "Mi dicevi sempre di non piangere… beh oggi faccio un pò fatica ma ti prometto che ce la metterò tutta. Fai buon viaggio Mamma Luisa, mi mancherai tanto".

