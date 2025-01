Lutto per Enzo Miccio, è morto il suo ex compagno Laurent Miralles: “Un dolore inimmaginabile”

video suggerito

Enzo Miccio con un post su Instagram ha annunciato la scomparsa del suo ex compagno, Laurent Miralles. "Il dolore è troppo grande" ha scritto nel post a corredo di una serie di fotografie che li vedono vicini sorridenti. Nel 2023 il celebre volto televisivo e wedding planner annunciò la separazione dal chirurgo estetico francese con il quale è stato insieme per oltre sei anni. Oggi la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile: "Lo rifiuto come se non fosse vero".

Le parole di Enzo Miccio per la morte dell'ex compagno Laurent Miralles

"È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Bon voyage Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre". Con queste parole Enzo Miccio ha salutato sui social il suo ex compagno le cui cause della morte non sono state specificate. A corredo del testo, condiviso in un post su Instagram, anche una serie di fotografie che li ritraggono insieme, sorridenti, scattate durante la loro lunga relazione.

La storia d'amore finita nel 2023

Enzo Miccio e Laurent Miralles hanno condiviso sei anni di vita insieme, dopo essersi incontrati per la prima volta a Parigi. Il celebre volto televisivo presentò il compagno ai fan nel 2019, nel giugno 2023, in una lunga intervista al Corriere, annunciò la rottura dal chirurgo estetico francese: "Io vorrei tantissimo essere padre. Forse è la cosa che più mi manca e più mi mancherà nella vita. Ma ci ho rinunciato per senso di responsabilità. Non condanno e non giudico chi invece lo vuole diventare. Anzi, ammiro chi è in grado di crescere dei bambini, indipendentemente dal tipo di coppia in cui è. Anche perché se il desiderio di genitorialità è così forte, non ti ferma né la legge né l’essere single", disse.