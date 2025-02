Lutto per Corrado Formigli, è morto il padre Giorgio: “Ciao grande uomo”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Lutto per Corrado Formigli, il giornalista ha salutato per l'ultima volta suo padre, Giorgio, come ha fatto sapere scrivendo un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui mostra una foto in bianco e nero di suo padre. Tanti i messaggi di condoglianze che si leggono sotto il post pubblicato solamente un'ora fa dal noto volto di Piazza Pulita.

L'ultimo saluto di Corrado Formigli a suo padre Giorgio

Un ritratto elegante quello di Giorgio Formigli, vestito in abito da sera, in una foto in bianco e nero, ed è questo scatto che il figlio Corrado sceglie per rivolgergli un ultimo saluto, informando così della sua perdita. A corredo della foto, scrive: "Ciao grande uomo. Quelli come te anche quando vanno via restano. Che ti sia lieve il viaggio, e cerca di non litigare" aggiungendo poi la data di nascita, 1931, lasciando intendere che il padre avesse 94 anni. Toscano, si era trasferito a Napoli, con sua moglie e nel capoluogo campano era diventato direttore di un'impresa di costruzioni. È qui, infatti, che nasce il giornalista, poi trasferitosi a Firenze una volta raggiunta la maggiore età, per muovere i primi passi in quello che sarebbe stato il suo mestiere, scrivendo per la testata Paese Sera.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che si leggono sotto il post, anche da parte di colleghi giornalisti, come Serena Bortone che scrive "un abbraccio grande" e Antonino Monteleone che, invece, pubblica solo un cuore. Tra i commenti anche i messaggi che ricordano Giorgio Formigli, elogiando le sue qualità: "Lasci un’eredità immensa. Un ricordo straordinario. Nonno, uomo e padre. Ciao Giorgio. Ti verrò a trovare ancora, come mi avevi chiesto, ma questa volta nel pensiero", compaiono anche i messaggi delle nipoti: "Ciao nonno, sarai sempre un parte di noi " e ancora: "Ti amiamo".