video suggerito

Clizia Incorvaia e Paolo replicano la foto di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: “È una promessa, tu sai” Clizia Incorvaia pubblica su Instagram uno scatto che la ritrae con il marito Paolo Ciavarro, in cui i due replicano una foto scattata da Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Accanto una frase: “È una promessa, tu sai”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alla fine di una settimana complicata, difficile e dolorosa, come quella che ha accompagnato la scomparsa di Eleonora Giorgi, lo scorso 3 marzo, Clizia Incorvaia pubblica sul sui profilo Instagram una foto col marito Paolo Ciavarro, che replica un vecchio scatto della mamma e del padre Massimo.

Lo scatto che replica la foto di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro

Biondissimi e sorridenti, con gli occhi limpidi e lucenti rivolti davanti a loro, così appaiono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nello scatto pubblicato dall'influencer, in cui lei è cavalcioni sulle spalle del marito e che mette a confronto con una foto in cui, nella stessa posa, ci sono Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, quando erano i volti amatissimi del cinema e interpreti di Sapore di mare. A corredo delle due fotografie, una frase: "È una promessa…tu sai" scrive Clizia. Il legame con la suocera è sempre stato fortissimo e nell'ultimo anno, quando l'attrice si è ammalata, nonc ‘è stato giorno in cui non abbiano condiviso del tempo insieme, anche per far vivere al piccolo Gabriele, il figlio avuto da Paolo, quanto più tempo possibile con sua nonna, il suo angelo, come lei stessa prima di spegnersi aveva raccontato al nipotino.

Il dolore di Clizia Incorvaia per la perdita di Eleonora Giorgi

Il giorno dei funerali, tenutisi nella Chiesa degli Artisti a Roma, alla presenza di nomi dello spettacolo e di coloro che hanno amato e ammirato Eleonora Giorgi e chi le è stato accanto in questi ultimi e difficili mesi, Clizia è riuscita a dire qualcosa ai microfoni de La volta buona. L'influencer, fermata dall'inviata di Caterina Balivo, ha raccontato il suo dolore dicendo: "Non ho perso una suocera, oggi ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, la mia complice, la mia compagna di avventure". Anche il marito, Paolo, poco prima della funzione ai microfoni della stampa è riuscito a pronunciare qualche parola, commosso e provato infatti ha detto: "Guardo il cielo e so che è lì, mi sta guardando e veglia su mio figlio”.