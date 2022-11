Luca Sguazzini ricoverato per ischemia celebrale: “Sto lottando, spero tornerò presto a viaggiare” Gli amici travel vlogger dedicano a Luca Sguazzini un reel con i video delle loro esperienze più belle: “La vita è così bella e fragile, felici di sentire che Luca è stabile”. Lui dall’ospedale commenta: “Grazie amici, spero che presto torneremo a viaggiare insieme”.

A cura di Giulia Turco

Luca Sguazzini è stabile, le sue condizioni di salute non sembrano peggiorare. Il travel blogger, modello ed ex concorrente di Ballando con le stelle è stato ricoverato per un’ischemia celebrale. Lo ha fatto sapere con una nota lo staff del programma di Milly Carlucci. Stando ai commenti pubblicati sui social nelle ultime ore però, sembra che Sguazzini sia del tutto cosciente e spera di poter presto tornare alla sua vita di sempre.

Il messaggio di Luca Sguazzini agli amici

Tornare a vivere, a viaggiare. Dopo il successo in tv nel 2016, il modello e blogger ha ripreso a girare il mondo, al fianco della sua compagna Sara Bertagnolli dalla quale proprio nell’ultimo anno ha avuto la prima figlia Luce. Tanto l’affetto degli amici che si sono stretti calorosamente intorno a lui, anche solo con un messaggio via social. I più cari gli hanno dedicato un reel con i video di alcune delle esperienze più belle vissute insieme: “Con il cuore spezzato, scioccato, e ancora senza trovare le parole per elaborare il tutto”, scrive uno di loro su Instagram. “La vita è così bella e così fragile. Siamo felicissimi di sentire che Luca è stabile, ma ha una strada lunghissima davanti”. Tra i commenti ecco spuntare un messaggio di Luca, che avrebbe ripreso possesso del suo smartphone per rispondere con affetto: “Grazie amici belli. Sto combattendo. Spero che presto torneremo a viaggiare insieme”. C’è anche il messaggio della fidanzata Sara: “Grazie per questo bellissimo reel ragazzi. Mi avete fatto piangere”.

Luca Sguazzini spera di tornare a girare il mondo

Da ragazzino è cresciuto tra la Spagna e il Brasile, per poi stabilizzarsi a Torino. A 24 anni ha lasciato l’Italia per partire alla volta dell’Australia e dare inizio ad un viaggio in giro per il mondo al quale ha dedicato la sua vita intera. Insieme alla compagna Sara Bertagnolli ha aperto un canale YouTube nel quale racconta le sue esperienze di viaggio a bordo di un van. Nell’ultimo anno la coppia ha vissuto in Italia, dove ha avuto la piccola Luce che oggi ha tre mesi.