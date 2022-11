Luca Sguazzini dopo tre ictus torna in tv: “Sono ancora paralizzato, ma l’amore mi ha salvato” Ospite di Storie Italiane, Luca Sguazzini si racconta dopo l’ischemia celebrale che lo ha costretto ad un ricovero improvviso. L’ex concorrente di Ballando con le stelle, che soffre di ipotensione liquorale, è ancora in parte paralizzato, ma sta bene.

A cura di Giulia Turco

L'ex concorrente di Ballando con le stelle Luca Sguazzini sta bene ed è tornato in tv per raccontare la sua storia. A fine ottobre è stato ricoverato in ospedale per un'ischemia celebrale. La notizia improvvisa ha scosso i fan affezionati al programma, che non hanno dimenticato la sua partecipazione allo show di Rai 1 nel 2016. Fortunatamente oggi Luca sta meglio, ha lasciato l'ospedale ed è in via di ripresa.

Luca Sguazzini soffre di ipotensione liquorale

Ospite in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane, Luca Sguazzini e la moglie Sara Bertagnoli raccontano come hanno vissuto l'ultimo mese. L'ex concorrente di Ballando ha scoperto di soffrire di ipotensione liquorale. Era il 24 ottobre quando, in piena notte, Luca ha avuto i due primi ictus. È stata Sara a fargli un massaggio cardiaco che gli avrebbe letteralmente salvato la vita, in attesa dei soccorsi. "Da giorni soffrivo di un forte mal di testa, mio dicevano che erano solo alcune ernie da curare. Quella notte si sono susseguiti tre ictus, poi un attacco epilettico", spiega Sguazzini al pubblico. "Prima di perdere coscienza ho detto a Sara ‘Aiutami amore, sto per morire'". Oggi sta bene, anche se è ancora in parte paralizzato e dovrà seguire alcune cure per rimettersi in sesto, "ma l'amore mi ha salvato la vita", spiega, "quello di Sara e di mia figlia Luce".

Luca e Sara sperano di tornare a viaggiare presto

Dopo aver messo da parte la tv, Luca Sguazzini ha intrapreso una vita da travel blogger. Insieme a Sara ha girato il mondo raccontando le loro avventure su un canale YouTube. Nell'ultimo anno la coppia ha vissuto in Italia, dove è nata la piccola Luce, ma sperano entrambi di poter tornare a viaggiare presto, non appena la piccola sarà cresciuta e le condizioni di salute di Luca non saranno più preoccupanti. "La vita è bella, ma è così fragile", era stato il commovente messaggio pubblicato sui social da alcuni amici travel blogger durante il suo ricovero.