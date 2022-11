Luca Sguazzini in ospedale, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle colpito da ischemia cerebrale Grande preoccupazione per le condizioni di salute di Luca Sguazzini, concorrente di Ballando con le stelle nel 2016, che si trova in ospedale perché “ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale”. É fuori pericolo ma dovrà essere sottoposto a una serie di controlli e acertamenti.

A cura di Elisabetta Murina

Grande preoccupazione per le condizioni di salute di Luca Sguazzini. L'ex ballerino di Ballando con le Stelle si trova in ospedale per via di una ischemia cerebrale. A farlo sapere, con una nota, è lo stesso programma condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1.

Cosa è successo a Luca Sguazzini

"Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale", si legge nella nota diffusa da Bllando delle stelle a propsito delle condizioni di salute del ballerino, che ha partecipato al programma nel 2016 in coppia con la maestra Veera Kinnunen, arrivando al terzo posto. Al momento è fuori pericolo però, fa sapere anche la nota, "dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti per comprendere le cause". La notizia è stata diffusa oggi, 1 novembre, e nella giornata di domani Sguazzini sarà sottoposto a diversi accertamenti medici. Ora si trova ricoverato in ospedale.

Luca Sguazzini a Ballando con le Stelle

Luca Sguazzini aveva partecipato allo show di Milly Carlucci nell'edizione del 2016, che ancora oggi viene ricordata come una delle più indimenticabili. Nel cast c'erano anche Rita Pavone, Asia Argento, Salvo Sottile, Platinette. Il ballerino aveva gareggiato in coppia con Veera Kinnunen, riuscendo a classificarsi al terzo posto. La stessa maestra, venuta a sapere delle sue condizioni di salute, ha scritto sui social un messaggio di pronta guarigione. Classe 1988, Luca Sguazzini è un modello e fotomodello originario di Torino. Nel corso della sua vita ha girato il mondo, vivendo prima in Australia, poi in Australia e Indonesia. Da poco è diventato padre della piccola Luce, sua prima figlia, avuta con la compagna Sara Bertagnolli.