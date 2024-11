video suggerito

Luca Barbareschi alla guida del Centro Sperimentale di Cinematografia: “Proposta ufficiosa, ma sarei lieto” Attore e regista, ora anche concorrente di Ballando con le Stelle, Luca Barbareschi ha fatto sapere di aver ricevuto in forma ufficiosa la proposta di presidenza del Centro Sperimentale di Cinematografia. “Se diventasse ufficiale sarei lieto, insegnare ai ragazzi mi manca”, ha spiegato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Me l'hanno proposto ufficiosamente, se la cosa diventasse ufficiale sarei lieto di questo incarico". Luca Barbareschi ha commentato così le indiscrezioni che lo vorrebbero alla guida del Centro Sperimentale di Cinematograifa (CSC), punto di riferimento per tutti coloro che desiderano entrare a far parte del mondo del cinema, dopo le dimissioni rassegnate da Sergio Castellitto lo scorso 13 novembre. Attore, regista e conduttore, dal 2008 al 2013 è stato anche deputato, vicino a coalizioni di centro destra.

"Sarei ben lieto di questo incarico", le parole di Barbareschi

Raggiunto dall'Ansa, Barbareschi ha commentato le voci di un suo possibile incarico alla presidenza del CSC. La proposta sarebbe arrivata in via ufficiosa e, qualora diventasse ufficiale, sarebbe ben lieto di accettarla: "Me l'hanno proposta ufficiosamente, ma se la cosa divenisse ufficiale sarei ben lieto di questo incarico. Insegnare ai ragazzi è una cosa che mi manca nella vita".

Il suo compito sarebbe quello di lavorare con i ragazzi e di accompagnarli passo dopo passo nel mondo del cinema: "Mi dovrei occupare della formazione di giovani: spero di poter lavorare con lo staff che è lì, non ho bisogno di portarmi portaborse o altri. Ho prodotto centinaia di film, fiction, ho diretto teatri, la pressione mediatica non esiste per me".

Barbareschi concorrente a Ballando con le Stelle 2024

In attesa di avere conferme sul prossimo incarico, Barbareschi sta mettendo in pratica le sue abilità da ballerino nel programma Ballando con le Stelle 2024, dove è uno dei concorrenti in coppia con Alessandra Tripoli. Nel corso delle settimane ha raccontato un po' di sè al pubblico e ai giudici: dalla commovente coreografia in ricordo della madre al rapporto con i suoi figli, che considera privilegiati e che ha intenzione di diseredare per far sì che capiscano come cavarsela da soli.