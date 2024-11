video suggerito

A Ballando Barbareschi e Alessandra Tripoli commuovono lo studio: "Le perdite portano via una parte di te" Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli hanno commosso lo studio di Ballando con le Stelle, nella puntata del 9 novembre, portando in scena una coreografia incentrata sul dolore della perdita. Entrambi hanno affrontato il lutto della mamma: "La mancanza di qualcuno porta via un pezzo di te".

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 9 novembre di Ballando con le Stelle, Luca Barbareschi e la sua maestra Alessandra Tripoli hanno emozionato tutto lo studio con la loro esibizione. La coppia ha portato in scena il dolore della perdita: entrambi hanno affrontato il lutto della madre e hanno scelto di condividerlo con il pubblico.

La condivisione del lutto di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli hanno scelto di portare in pista un dolore condiviso, quello per la perdita della madre. "La mancanza di qualcuno porta via un pezzo di te. Ci ritroveremo a vivere quella perdita in modo diverso", ha spiegato la ballerina. Poi ha raccontato una parte della sua vita, dal lutto della madre nel giugno 2023 a quello dell'amica: "Ho perso in una volta sola mia madre, con cui avevo un rapporto viscerale, e la mia migliore amica. Mi sono sentita svuotata, non riuscivo a mangiare, a ballare, a fare la mamma, perché pensavo che qualsiasi gioia non sarebbe stata condivisa".

Il concorrente ha perso entrambi i genitori e crede che per elaborare certi dolori ci voglia il giusto tempo, anche se non sarà mai abbastanza: "Le perdite sono terribili, ma sono un arricchimento. Il dolore, il pianto, non sono sbagliati. Ci vuole tempo. Sogno ancora i miei genitori, ti sembra che dimenticandoli tu non li ami più. Mia madre è stata la migliore interlocutrice intellettuale della mia vita".

L'esibizione ha commosso lo studio, Milly Carlucci in lacrime

Milly Carlucci si è commossa dopo aver visto la loro esibizione e, con un fazzolettino per asciugarsi le lacrime, ha commentato: "Ognuno ricorda a suo modo le perdite. Per me è stato un regalo, avete messo in scena un'emozione con la tecnica". Anche Alberto Matano è stato particolarmente toccato dalla coreografia e dal messaggio: "Non ho parole per descrivere come voi siete in grado di mettere in scena la nostra vita come nessuno è riuscito finora. Da voi arriva qualcosa di incredibile e potente". Selvaggia Lucarelli ha colto l'emozione dell'esibizione, ma ha voluto fare una precisazione: "Ha un po' spento la luce su Barbareschi da quel punto di vista. Una scelta meravigliosa ma un po' delicata. Sicuri che sia quella giusta?". Per Mariotto solo una grande emozione: "Innanzitutto grazie a entrambi. Quello che avete vissuto nella vita, io ancora non l'ho provato, ma le vostre emozioni si sono palesate in ogni passo".