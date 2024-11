Sergio Castellitto lascia il Centro sperimentale: “Non è per gli attacchi, ma per fare il mio vero mestiere”

video suggerito

Sergio Castellitto ha presentato oggi, mercoledì 13 novembre, le dimissioni irrevocabili dalla presidenza della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Il regista ha spiegato che è una decisione che meditava da tempo e che non ha nulla a che fare con gli attacchi ricevuti. La notizia è stata diffusa tramite una nota del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha "accolto con rammarico" le sue dimissioni.

Sergio Castellitto: "Voglio tornare a fare il mio vero mestiere"

"Lascio la presidenza della Fondazione. È una decisione che meditavo da tempo. Non sono gli attacchi ad avermi spinto a lasciare, mi hanno ferito ma mai impaurito – ha scritto Sergio Castellitto nella lettera con cui comunicava le sue dimissioni – Semplicemente voglio tornare a fare il mio vero mestiere, che ho trascurato per più di un anno". Il regista e attore aveva ricevuto la nomina il 4 ottobre 2023 dall'allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nella lettera si legge ancora:

Avrò certamente nostalgia, ma non rimpianti, perché insieme abbiamo realizzato cose di cui essere fieri. Ho visto negli occhi di molti di voi scintille di entusiasmo per esservi sentiti apprezzati e riconosciuti nelle vostre singole competenze. E questo è sia un premio che un bel ricordo. Vi ringrazio per tutto il tempo speso insieme e per i consigli che mi avete dato. So che continuerete a lavorare sulla stessa traiettoria con identica onestà. Il Centro sperimentale è un luogo dove si studia, si promuove e si protegge l'arte cinematografica. Non consentite mai che diventi territorio di conquista per altri scopi. Vi voglio bene.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha accettato le dimissioni dell'attore: "L'attività del Csc proseguirà in continuità col lavoro intrapreso dal Consiglio di amministrazione già presieduto da Sergio Castellitto".

Le accuse contro Sergio Castellitto

Nei mesi scorsi Sergio Castellitto era finito al centro delle polemiche sollevate dai parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra per aver dato il via libera a mezzo milione di compensi in consulenze, compresa quella della moglie, la scrittrice Margaret Mazzantini, e per il licenziamento di alcuni lavoratori del Centro sperimentale. Il regista e attore aveva negato ogni accusa.