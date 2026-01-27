Lorenzo Pellegrini accusa Fabrizio Corona di diffamazione: chiede 100mil euro di risarcimento

spettacolo
A cura di Stefania Rocco
Immagine

La vicenda giudiziaria che coinvolge Lorenzo Pellegrini e Fabrizio Corona entra nel vivo. A Roma è stata presentata una richiesta di risarcimento danni nell’ambito di un’indagine per diffamazione aperta dalla Procura dopo la pubblicazione di un’intervista che ha scatenato forti polemiche.

Le accuse a carico di Pellegrino sarebbero risultate false

L’ex capitano della Roma, assistito dall’avvocato Federico Olivo, ha chiesto al tribunale un risarcimento di almeno 100mila euro. La decisione arriva in seguito alla diffusione di un’intervista pubblicata su Dillingernews.it, nella quale una ragazza di 25 anni aveva accusato il calciatore di stalking. Secondo quanto emerso dalle indagini, quelle accuse sarebbero risultate false.

Per questo motivo Fabrizio Corona è indagato per diffamazione, mentre la giovane che ha rilasciato le dichiarazioni è indagata a sua volta per calunnia e diffamazione nei confronti di Pellegrini. La richiesta di risarcimento riguarda entrambi e mira a ottenere un riconoscimento economico per il danno subito dal giocatore.

L’avvocato di Signorini: “Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi, altrimenti andrà in carcere”

I danni per i quali Pellegrini chiede il risarcimento

La difesa di Pellegrini sostiene che la diffusione delle accuse abbia avuto conseguenze pesanti sulla sua immagine pubblica, anche sul piano professionale, considerando la forte esposizione mediatica legata al ruolo di calciatore di primo piano.

Il prossimo passaggio chiave sarà l’udienza preliminare, fissata per il 17 marzo. In quella data il giudice dovrà esaminare gli atti e valutare se il procedimento proseguirà. Nel frattempo, la vicenda resta aperta e in attesa di ulteriori sviluppi.

Immagine
