Lo sfogo di Clizia Incorvaia: "Giornata difficile, successe cose importanti che dovrei denunciare" Quella che doveva essere una piacevole giornata in famiglia al Lago di Anterselva si è trasformata in un'esperienza da dimenticare per Clizia Incorvaia. A raccontarlo è la stessa attrice ed ex del Grande Fratello Vip su Instagram: "Dovrei denunciare,ma ora non mi va di farlo, anche dal punto di vista energetico".

A cura di Sara Leombruno

Quella che doveva essere una semplice giornata in famiglia al Lago di Anterselva si è trasformata in un'esperienza spiacevole per Clizia Incorvaia. A raccontarlo è la stessa attrice ed ex del Grande Fratello Vip su Instagram. Nelle stories, ha confessato di sentirsi turbata a causa di "cose importanti successe" che dovrebbe "denunciare", ma non ha dato molti altri dettagli sull'episodio in questione. Ecco cosa ha detto.

Lo sfogo social di Clizia Incorvaia

L'attrice, moglie di Paolo Ciavarro e nuora di Eleonora Giorgi, si trovava al Lago di Anterselva, in Alto Adige, per cimentarsi per la prima volta nell'esperienza dello scii di fondo. Qualcosa, però, è andato storto: "Ciao ragazzi scusate se sono scomparsa, oggi è stata una giornata a dir poco difficile, molto complicata. Volevo condividere con voi il mio primo giorno di scii da fondo ma non è stato possibile", ha esordito Incorvaia. "In questo momento non voglio parlarvi di questa giornata perché dovrei denunciare delle cose importanti che in questo momento non mi va di fare, anche dal punto di vista energetico", le parole. A quel punto, l'ex gieffina ha cambiato discorso, dicendo di voler parlare di cose positive, come i libri che sta leggendo.

Il Natale in famiglia di Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi

Solo pochi giorni fa, l'attrice aveva condiviso sui social degli scatti che la ritraevano con tutta la sua famiglia, tra cui il marito Paolo Ciavarro e sua suocera Eleonora Giorgi. La 44enne ha una figlia, la piccola Nina, che ama trascorrere del tempo insieme ai suoi nonni e, proprio per questo, le feste natalizie sono state il giusto pretesto per trascorrere insieme del tempo prezioso. Speriamo che lo spiacevole episodio di ieri non abbia rovinato il clima, ma sia stato solo un piccolo incidente di percorso per le sue vacanze.