Lorenzo Spolverato crolla al GF parlando di Shaila Gatta: “Mi sento schiacciato da chi mi tiene testa” Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello ieri sera, la Vigilia di Natale, è crollato in un pianto liberatorio con Eva Grimaldi. Il giovane non riesce a superare un brutto ricordo del passato che “gli si ripresenta in mente” ogni volta che conosce una persona che gli piace. Per questo motivo non vuole riavvicinarsi a Shaila Gatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lorenzo Spolverato nella sera della Vigilia di Natale, nella casa del Grande Fratello, si è lasciato andare a un lungo sofogo con alcuni inquilini tra cui Chiara ed Eva. Il concorrente, archiviata la relazione con Shaila Gatta, ha spiegato che uno spiacevole episodio del passato si ripresenta nella sua vita quando trova una persona che gli piace. Con Eva Grimaldi e Alfonso D'Apice, poi, è scoppiato in lacrime.

Le lacrime di Lorenzo Spolverato

"Cerco persone con una personalità forte che mi tengano testa, ma poi mi sento schiacciato e riaffiorano cose che non ho mai risolto dentro di me". Così Lorenzo Spolverato ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di allontanare Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello. Il modello ha spiegato che un episodio del passato si ripresenta ogni volta che si immerge in una nuova relazione: "Mi butto, non ci penso, ma mi accorgo di perdere persone preziose, per 28 anni è una cosa che non ho mai risolto. Questo atteggiamento arriva automatico. Mi isolo, sto male, accetto la sofferenza. Poi torno ad essere me stesso quando mi libero di quella persona. Mi accorgo di quello su cui devo migliorare, ma chi non è così, è sinonimo di chiusura", le parole. Poco dopo, tra le braccia di Eva Grimaldi, Lorenzo Spolverato non è riuscito a trattenere le lacrime. Scoppiato a piangere, ha ascoltato le parole della sua inquilina: "L'orgoglio non serve, vai da lei. Con l'orgoglio non vai da nessuna parte. Vai dove ti porta il cuore. Butta fuori, non lasciare le cose chiuse dentro di te".

"Non torno da Shaila Gatta, ma mi manca"

Sia Eva Grimaldi che Alfonso D'Apice e Giglio hanno consolato Lorenzo Spolverato e gli hanno consigliato di riavvicinarsi a Shaila Gatta se è quello che vuole, mettendo da parte l'orgoglio. Nonostante la mancanza e le lacrime, il modello ha spiegato di non poter tornare tra le sue braccia: "Non vado perché fa male, ma mi manca", le parole.