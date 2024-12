Al GF Lorenzo lascia Shaila dopo averla baciata e lei piange disperata: “Non sono pronto per una relazione”

video suggerito

Lorenzo Spolverato ha lasciato – di nuovo – Shaila Gatta. Questa volta, però, il concorrente del Grande Fratello ha deciso di non volere portare avanti la loro storia d'amore un'ora dopo averla baciata appassionatamente di fronte a tutti.

A cura di Stefania Rocco

Lorenzo Spolverato ha lasciato – di nuovo – Shaila Gatta. Il “drama” offerto dal Grande Fratello nelle ultime ore ha avuto per protagonisti proprio il modello milanese e la ballerina napoletana. Lorenzo ha deciso di prendere le distanze da Shaila a sorpresa. Un’ora prima, infatti, l’aveva baciata appassionatamente di fronte a tutti. Nel frattempo, dopo averci pensato e dopo le complicazioni vissute nel corso delle ultime settimane (la disapprovazione della madre di Shaila in primis), ha deciso di tornare sui suoi passi e comunicare a Shaila il desiderio di allontanarsi.

Perché Lorenzo Spolverato ha lasciato Shaila Gatta

Dopo essersi seduto insieme a lei in giardino, Lorenzo ha provato a spiegare a Shaila le ragioni della sua decisione. “Non sono pronto, non so come gestirla”, ha precisato Spolverato, confermando la sensazione di sentirsi eccessivamente assorbito dal legame sentimentale vissuto nella Casa, “ Io ti voglio bene, questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi. Inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia…Ed è difficile anche per me lasciarti andare”. Shaila, di fronte alle parole di Lorenzo, si è abbandonata a un pianto disperato.

Lorenzo Spolverato di fronte a Helena: “Non sono pronto a una relazione”

Poco dopo, parlando della rottura con Shaila insieme a Eva Grimaldi, Helena Prestes e Zeudi Di Palma, Lorenzo ha ribadito di non essere pronto a una relazione. Il fatto che abbia deciso di confidarlo proprio di fronte a Helena – che con lui ha vissuto un flirt che ha infastidito molto Shaila – sembrerebbe indicare che la decisione di prendere le distanze è definitiva.