GF, Eva Grimaldi sull’amore tra Shaila e Lorenzo: “È un copione finto e scritto male. Non ci credo” Una volta entrata nella casa, Eva Grimaldi manifesta le sue perplessità in merito all’amore che unisce Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Secondo l’attrice si tratta di un sentimento finto e invita la gieffina a starne alla larga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata di lunedì, il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sembra aver preso la piega sperata. I due, infatti, sono ancora un po' distanti e sulla loro storia Eva Grimaldi esprime qualche perplessità, mettendo in guardia la gieffina sulla lealtà del modello milanese. Secondo l'attrice, il ragazzo starebbe mentendo, mentre l'ex velina sarebbe davvero innamorata.

Eva Grimaldi non crede all'amore di Lorenzo Spolverato

Sedute attorno a Shaila, alcune donne della Casa parlano del legame che c'è tra lei e Lorenzo. Sono settimane in cui ci sono alti e bassi, durante le quali tra loro è venuta a mancare la complicità che sin da subito li aveva uniti. Eva Grimaldi, quindi, dice la sua, sottolineando che il suo punto di vista coincide con quello della mamma di Shaila che ha provato a metterla in guardia:

Quanti anni hai? Non ne hai 18, bisogna capire, è venuta qua tua mamma te l’ha detto. Non te lo dico io che sono appena arrivata, o lei che è tua amica, è venuta tua mamma e te l’ha detto. Lorenzo è simpaticissimo, ma ti dico, che non ci credo a niente. Non ci credo è troppo spettacolare, io riconosco qual è il vero amore, il vero amore potrebbe essere il loro, è troppo spettacolare. Tu ti sei innamorata, sei presa, ti fa divertire. Penso che sia tutto quanto finto. Per me il vostro è un amore finto

La ballerina, quindi, rimarca il suo stato d'animo, ponendosi una domanda: "Io soffro davvero, ma anche lui piange. Come può essere finzione?". A quel punto l'attrice continua con le sue considerazioni, invitando la 28enne a non lasciarsi distruggere la possibilità di fare questo percorso da sola:

Shaila tu sei una donna intelligente, tu hai perso la testa, ti sei aggrappata a lui, ti piace molto, sei una donna che hai voglia di essere corteggiata, lui vuole comandare il gioco e ci gioca benissimo con te. Te devi fare questo Grande Fratello da sola. Non ci credo è un copione scritto male, recitato male posso credere a lei, a lui non ci credo. Poi, posso dirti una cosa.

Alla discussione assiste anche Luca Calvani, che commenta dicendo: "Io alla verità di lei che soffre per questa cosa ci credo, il fatto che ci ricaschi mi fa capire che non abbia l’esperienza per capire" e la nuova arrivata prova a giustificare il comportamento di Shaila dicendo: "Ma lei è innamorata ha il prosciutto davanti agli occhi, non vede niente" e rivolgendosi a lei: "Cambia, ora devi cambiare".