video suggerito

La confessione di Shaila Gatta al GF: “Quattro anni fa volevo togliermi la vita con un coltello” Dopo l’ennesima discussione con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, chiacchierando con Mariavittoria, Shaila Gatta ha fatto una rivelazione dolorosa sul suo passato: “Quattro anni fa mi stavo ammazzando. La vita non aveva più senso. Ho preso un coltello e mi stavo tagliando il braccio. Queste liti sono ridicole”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Shaila Gatta vuole vivere con leggerezza il Grande Fratello. Dopo l'ennesima lite con Lorenzo Spolverato, chiacchierando con Mariavittoria Minghetti, l'ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato di voler affrontare in modo spensierato il reality, senza più piangere o rimanerci male per i comportamenti del coinquilino. A farle cambiare prospettiva nei confronti della vita è stato un momento difficile vissuto quattro anni fa: "Per me queste liti sono ridicole, volevo ammazzarmi, ho preso un coltello e mi stavo tagliando il braccio".

La confessione di Shaila: "Quattro anni fa mi stavo ammazzando con un coltello"

Durante la festa a tema antica Roma organizzata dal GF, Shaila e Lorenzo hanno nuovamente litigato e il ragazzo ha tirato pugni contro il muro, nonostante il tentativo di alcuni coinquilini di fermarlo. Finiti i festeggiamenti della serata, l'ex velina si è sfogata con Mariavittoria e ha rivelato un momento difficile del suo passato, che la porta oggi ad affrontare tutto con più leggerezza: "Non siamo in un campo di concentramento, siamo al Grande Fratello, dove ci sono sfide e cose simpatica, è un’opportunità divertente e te la devi godere". Quattro anni fa, Shaila ha tentato di togliersi la vita con un coltello, come riporta Biccy:

Mi stavo ammazzando quattro anni fa, quindi per me queste liti sono cose ridicole. La vita non aveva più senso quando stavo per togliermela. Ho preso un coltello e mi stavo tagliando il braccio. Ma di che stiamo a parlare? Per tutte le tragedie che uno può vivere, quando tocchi un fondo così grande, dove per te la vita può finire, tutto quello che accade qua dentro mi fa ridere. Ti rendi conto che invece la vita è un dono.

A distanza di anni da quell'episodio, Shaila ha cambiato prospettiva nei confronti della vita e vuole vivere tutto con più serenità, a cominciare da quanto accade nella Casa, senza dare troppa importanza alle liti e alle strategie:

Se mi accorgo che Luca Calvani mi sta sulle scatole perché è un falso, ciaone, lo nomino e glielo dico pure. Idem per Lorenzo, lui ha vissuto cose brutte in passato, si meriterebbe adesso un po’ di felicità e invece fa queste sceneggiate. E non deve addossare la colpa a me, perché il problema è suo.

Lo scontro tra Shaila e Lorenzo durante la festa

Durante la festa a tema antica Roma, stando ai video che circolano su X, tra Shaila e Lorenzo è scoppiata un'accesa lite, non ripresa dalle telecamere in diretta. Il ragazzo avrebbe anche tirato pugni al muro in bagno, nonostante i tentativi di Ilaria Galassi di fermarlo. "Io me ne vado così mi tolgo da mezzo al teatrino. Mi sono rotto i co*lioni. Devo tirare due cartelle al muro, vado in bagno", ha detto prima dello scatto d'ira, spaventando alcune coinquiline, come Eva Grimaldi.