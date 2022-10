Linus, 50 anni di radio: “Nel 2023 scade il mio contratto, le cose belle prima o poi finiscono” Il direttore di Radio Deejay si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera e rivela: “Nel 2023 scade il mio contratto, mi hanno proposto un rinnovo ma non ho ancora firmato”.

Linus, direttore storico di Radio Deejay e protagonista di grandi stagioni dell'intrattenimento italiano per oltre cinquant'anni, potrebbe smettere di fare il lavoro che ama. Al Corriere della Sera, in una lunga e bella intervista firmata da Elvira Serra, si racconta e – per citare il suo ultimo "Fino a quando" – spiega che riguardo alla fine delle trasmissioni, c'è un pensiero: "Le cose belle prima o poi devono finire. Nel 2023 scade il contratto: mi hanno già proposto un rinnovo di 5 anni, ma non ho ancora firmato".

Le parole di Linus

Linus, nome d'arte di Pasquale di Molfetta, 65 anni e una vita in radio: "Pasquale mi chiama solo chi crede di essere in confidenza con me", rivela. E sui natali pugliesi, non ci sono dubbi, Linus si sente milanese:

Ho trascorso metà della mia vita a Paderno Dugnano, dove ci siamo trasferiti quando avevo due anni e mezzo, l’altra metà a Milano. Mi sento milanese. Spesso mi esprimo in automatico con frasi come “Va a ciapà i ratt”.

Proprio sulla sua Milano, spiega che non gli dispiacerebbe diventare sindaco:

Mi piacerebbe nel senso che a me piace gestire le cose e quello del sindaco è un lavoro gestionale, si è un po’ spogliato delle valenze politiche. Gestire le cose vuol dire gestire le persone, ed è quello che faccio a Radio Deejay. Dunque sarebbe divertente, mia madre sarebbe contenta.

Il passato da operaio

Prima di diventare famoso e sfondare nel mondo delle radio, Linus ha fatto l'operaio. Di quelle giornate, ecco cosa ricorda:

Il freddo terrificante. Lavoravamo in un capannone, avevo 18-19 anni, d’inverno ero costretto a indossare calzamaglia, jeans, quattro maglioni, uno sopra l’altro.

La famiglia: Carlotta e i figli Filippo e Michele

Linus ha conosciuto sua moglie Carlotta quando avevano 16 anni. Si sono fidanzati però soltanto cinque anni dopo: "Mi chiedo ancora cosa ab- bia trovato in me: lei era così carina, io veramente uno sfigato. È il mio equilibratore. Ho un’inclinazione alla cupezza, Carlotta invece è socievole, solare, positiva. E sui figli, Filippo 26 e Michele 19, spiega che quest'ultimo diventerà un grande dj: "Il più bravo dei prossimi 20 anni. Con lui però l’accordo è che deve fare l’università, di fianco può fare quello che vuole. Per adesso sta imparando il mestiere da m2o, con mio fratello Albertino".