L’intervista lampo di Annalisa al TG2: “Collegata dal sottotetto di casa, che problema c’è?” È diventata virale l’intervista ad Annalisa in collegamento con il TG2. Un’intervista record durata meno di un minuto, giusto il tempo di una domanda, poi l’artista ha dovuto salutare il pubblico per tornare dalla sua famiglia. Leggendo i commenti, lei ha replicato con la giusta dose di ironia.

A cura di Giulia Turco

È diventato virale il video di un’intervista lampo ad Annalisa in collegamento con il TG2. La cantante, che è anche un’icona di stile nel mondo della moda, è intervenuta il diretta con il telegiornale per rispondere ad una singola domanda poi, forse per via dei tempi stretti, ha dovuto salutare gli spettatori. Non è sfuggita inoltre la location piuttosto “improvvisata” per il collegamento, ma lei ha colto la palla al balzo per rispondere con ironia.

L’intervista di Annalisa al TG2 è durata meno di un minuto

Dopo un servizio dedicato alla cantante reduce del successo dell’ultimo brano “Bellissima”, la giornalista Carola Carulli in studio insieme al conduttore Fabio Chiucconi le ha dato la parola per un commento lampo. “Con noi in collegamento una delle artiste più amate del momento”, ha detto la giornalista. “È diventata un’icona di stile e ispira molti stilisti. Annalisa, lo stile per te cos’è?”. Una domanda quasi di circostanza alla quale l’artista ha risposto in maniera concisa e preparata: "Per me lo stile è un mix di ovviamente moda ma soprattutto di sentirsi a proprio agio e quindi anche di personalità. Portare il proprio carattere nell’apparenza. Cercare di comunicare attraverso l’abito”. La giornalista l’ha ringraziata velocemente e ha chiuso il collegamento.

La reazione del pubblico e la risposta di Annalisa

Su Twitter si è inevitabilmente sollevata una certa ironia attorno all’intervista flash e il pubblico è rimasto piuttosto interdetto non riuscendo a spiegarsi la durata. “Ditemi che qualcuno ha visto il Tg2 stasera, andavano talmente di fretta che l’intervista a Annalisa è durata 4,2 secondi e i servizi sono stati tutti interrotti”, ha scritto un utente. “Non può averlo fatto seriamente dal sottotetto di casa sua”, ha commentato un altro. Lei, leggendo la polemica, ha deciso di intervenire personalmente con ironia. “E invece sì! Che problema c’è? Casa dei miei per giunta”, ha spiegato.