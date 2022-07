Lino Banfi è guarito dal Covid: “L’ho sconfitto e sto benissimo” Lino Banfi è guarito dal Covid. L’attore ha voluto precisare di stare benissimo: “Alcuni miei amici addirittura pensavano che fossi in terapia intensiva. Non so più quali scongiuri fare”.

A cura di Daniela Seclì

Lino Banfi è guarito dal Covid. Nei giorni scorsi, l'attore aveva dichiarato di essere risultato positivo al virus insieme alla moglie Lucia Lagrasta, fortunatamente in una forma lieve: lui aveva solo un po' di tosse, la moglie nessun sintomo. In queste ore, ha fatto sapere di essere guarito.

Lino Banfi sta bene

Lino Banfi ha chiarito: "Ho sconfitto il Covid e sto benissimo". Come riporta Ansa, l'attore è tornato sull'argomento in un'intervista rilasciata a TeleMolise (Banfi si trova in vacanza a Campobasso). Nonostante lui abbia specificato di stare tutto sommato bene, c'è chi ha esagerato nel dare la notizia, destando preoccupazione tra i suoi cari: "Hanno esagerato, alcuni miei amici addirittura pensavano che fossi in terapia intensiva. Non so più quali scongiuri fare". Poi ha ironizzato: "Da poco mi è accaduta questa cosa. Io che sono sempre stato negativo come carattere nella vita per una volta volevo continuare a esserlo e invece il Covid mi ha fregato. Non me lo aspettavo".

Lino Banfi era risultato positivo al Covid insieme alla moglie Lucia Lagrasta

Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Lino Banfi aveva fatto sapere di essere risultato positivo al Covid insieme alla moglie Lucia Lagrasta, ma che entrambi stavano bene: "Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto: “Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza". Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi".