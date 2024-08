video suggerito

L’influencer Lisa Marie Proteau: “Lascio Firenze perché ci sono troppi turisti, è difficile viverci” L’influencer Lisa Marie Proteau, canadese di nascita e italiana di adozione, ha annunciato sui social la sua decisione di lasciare il capoluogo toscano dopo 10 anni. In un lungo video su Tiktok, ‘almost fiorentina’ ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a rivalutare la città: “Ci sono troppi turisti, difficile avere una vita qui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"È difficile avere una vita a Firenze, ci sono troppi turisti". L'influencer Lisa Marie Proteau, canadese di nascita e italiana di adozione, ha annunciato sui social la sua decisione di lasciare il capoluogo toscano dopo 10 anni. In un lungo video su Tiktok, ‘almost fiorentina' ha spiegato le ragioni che l'hanno portata a rivalutare la città e pensare di trasferirsi altrove. Una di queste è legata ai troppi turisti che rendono ormai impossibile la vita.

Lo sfogo di Lisa Marie Proteau: "A Firenze troppi turisti"

Lisa Marie Proteau ha raccontato che negli ultimi mesi non si sente più contenta come un tempo di vivere a Firenze: "Ero molto infastidita dalla città ed ero diventata una persona veramente negativa". Uno dei motivi del suo malcontento sono i troppi turisti che affollano il capoluogo fiorentino per visitarne le bellezze artistiche: "Ormai sappiamo tutti che c'è troppa gente a Firenze, ci sono troppi turisti. Mi dispiace anche parlarne di questa cosa, perché io prima di essere residente sono stata turista, però è veramente difficile avere una vita qui, girare in centro. Non ci vado mai perché c'è troppo casino".

La ragazza lamenta anche una certa maleducazione dei turisti e degli abitanti, che prima non c'era: "Ogni volta che esco di casa rischio di litigare con qualcuno perché nessuno ti fa passare sulle strisce, le bici si arrabbiano con te anche se cammini sul marciapiede. C'è sempre qualcuno che litiga, siamo tutti frustrati". Per questi motivi, l'influencer sta pensando di mettere in vendita la sua casa e cambiare città, trasferendosi magari a Milano, dove è rimasta colpita dalle persone:

Io ho costruito la mia vita intorno a Firenze, il mio lavoro, ho comprato una casa, ma sento che la città è diventata troppo piccola per me. Quando vado a Milano mi sembrano tutti simpatici e super eleganti, quando cammino sulle strisce le macchine si fermano, le persone al supermercato mi salutano. Ora devo iniziare a vendere casa, capire dove voglio andare. Quando ero più piccola era più facile andare via, ora mi fa paura, sono qui da tanto ma sento il bisogno di spostarmi. Sto pensando a Milano, ma ancora non lo so.

Chi è Lisa Marie Proteau, sui social "almost fiorentina"

Lisa Marie Proetue è nata e cresciuta in Canada fino ai 18 anni. Quando sua madre e suo fratello, a distanza di otto mesi uno dall'altra, si sono ammalato di cancro e sono poi venuti a mancare, la ragazza ha deciso di lasciare il suo paese d'origine e di trasferirsi a Firenze. "Ho scelto una città a caso, sono andata su Google è l'ho trovata. Volevo cambiare vita", ha raccontato su TikTok a proposito della sua decisione. Così, negli anni, ha imparato l'italiano e si è costruita una nuova realtà, condividendo sui social le sue esperienze di ‘canadese e fiorentina', che hanno conquistato sempre più followers. Su TikTok è seguita da quasi 200mila followers, mentre su Instagram quasi 30mila.