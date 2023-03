Linda Nolan: “Il tumore all’anca si è diffuso al fegato e ora al cervello, non so quanto tempo avrò” La cantante, 64 anni, racconta in tv a Good Moorning Britain la sua battaglia contro la malattia. “Il cancro al cervello sta compromettendo il mio equilibrio. Ho comprato una sedia a rotelle, stiamo preparando le cose per l’inevitabile. È un viaggio spaventoso da fare”.

A cura di Giulia Turco

Linda Nolan, cantante e personaggio noto alla tv britannica, ha raccontato che la sua battaglia contro il cancro non sta avendo i risultati sperati. Lei e le sue sorelle negli anni ’70 hanno formato un gruppo musicale portando alla ribalta una serie di successi da Good for Dancing a Don’t Make Waves del 1979. Sfortunatamente però hanno dovuto fare i conti con diverse diagnosi di cancro in famiglia. La 64enne ha già sconfitto un tumore al seno nel 2005, ma nel giro degli anni ha scoperto di avere un altro cancro, particolarmente raro, all’anca, che nel 2020 si è diffuso anche al fegato. Oggi, in tv, racconta che purtroppo si è esteso in maniera incurabile.

Il cancro di Linda Nolan si è diffuso al cervello

“Voglio dirvi che sfortunatamente il cancro si è diffuso al cervello e questo, ovviamente, è spaventoso perché non ci sono molti altri trattamenti se non la chemioterapia”, ha raccontato in tv nel corso della popolare trasmissione Good Moorning Britain, come riporta il Daily Mail. “Non mi arrendo. Sono ottimista, perderò i capelli per la quarta volta”, ha aggiunto. Il tumore all’anca diagnosticato nel 2017 in poco tempo si è esteso al fegato, spiega. “Non so quanto tempo mi resta, nessuno lo sa davvero. Quindi per me è importante sfruttare al massimo ogni giorno e trascorrerlo con le persone che amo. Basta essere positivi”.

Ha rinunciato alla carriera e alla vita privata

È una storia drammatica quella della cantante britannica che nel 2007 ha perso il marito per un cancro alla pelle. Anche a due delle sue sorelle è stato diagnosticato un cancro al seno: Bernie, morta nel 2013 all'età di 52 anni, e Anne a cui è stato diagnosticato due volte ma ora è in remissione. A Linda la malattia ha imposto negli anni un cambio di vita radicale, che ha compromesso anche la sua carriera. “Sono tornata a vivere con mia sorella, il cancro al cervello stava compromettendo il mio equilibrio e ho sviato tre cadute piuttosto brutte. Ho comprato una sedia a rotelle, stiamo preparando le cose per l’inevitabile. È un viaggio spaventoso da fare questo”, ammette Nolan che ha dovuto fare i conti con la sua malattia incurabile.