L’incontro tra De Martino e Aurelio De Laurentiis: “Il Napoli mi ha ingaggiato per 6 milioni di euro” Stefano De Martino incontra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, al termine del suo spettacolo “Meglio stasera. Quasi – One man show”. I due scherzano sulla possibilità di ingaggiare l’ex ballerino nella squadra reduce dalla vittoria dello Scudetto.

A cura di Ilaria Costabile

Stefano De Martino non si accontenta della tv tre sera a settimana con Bar Stella e, infatti, è in scena al Teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo "Meglio stasera. Quasi – One man show", in cui con la formula del cabaret ironizza anche sulla sua figura di showman. Nella serata di sabato 6 maggio, in platea vi era anche un ospite d'eccezione, si tratta del Presidente del Napoli, nonché produttore cinematografico, Aurelio De Laurentiis. I due hanno avuto un simpatico incontro dietro le quinte, in cui scherzavano sull'ipotesi di ingaggiare l'ex ballerino nella squadra vincitrice dello Scudetto.

Il dietro le quinte con Aurelio De Laurentiis

Uno spettacolo irriverente, pieno di musica, di ballo e di comicità in cui Stefano De Martino si diverte ad intrattenere il pubblico, mostrando le sue capacità da showman, perfettamente capace di tenere il palcoscenico. In platea ad applaudirlo c'era anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli Calcio è stato accolto, sin dal suo arrivo fuori al Teatro Augusteo di Napoli, nel cuore della città, da applausi, canti e urla, in segno di ringraziamento e di riconoscimento per la vittoria della squadra che ha conquistato, dopo trentatré anni il suo terzo scudetto.

Stefano De Martino e Aurelio De Laurentiis, foto Francesco Velona fonte Instagram

Tra i due c'è stato anche un simpatico incontro dietro le quinte, dove Stefano De Martino e Aurelio De Laurentiis scambiano quattro chiacchiere, in presenza anche di Riccardo Cassini, autore dello show e anche di Bar Stella. L'ex ballerino, quindi, dopo poco esordisce dicendo: "Lo spettacolo si interrompe qui, il presidente mi ha ingaggiato per 6 milioni di euro all’anno!". Il presidente non poteva che stare al gioco e, quindi, risponde prontamente: "Ma non eravamo d’accordo per tre?". Insomma, un incontro scherzoso, che cavalca l'onda dello spettacolo e che ha regalato un'immagine divertente e scanzonata di Aurelio De Laurentiis.