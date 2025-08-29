Liam Payne e “il segno” alla sua fidanzata Kate Cassidy: “Ho alzato gli occhi e l’ho visto”

È passato quasi un anno dalla scomparsa di Liam Payne, ex membro degli One Direction, e ancora oggi il suo nome continua a vivere nei ricordi di chi gli ha voluto bene. Era il 16 ottobre 2024 quando la notizia della sua morte fece il giro del mondo. Liam si trovava a Buenos Aires e aveva da poco salutato la fidanzata Kate Cassidy, quando a seguito di una caduta dal balcone del terzo piano del suo hotel perse la vita. Oggi, 29 agosto 2025, Liam avrebbe compiuto 32 anni. E proprio qualche giorno fa, la ragazza ha condiviso un post che sembra essere un messaggio dal cielo.

“Stavo parlando del mio angelo e l'ho visto”: il racconto di Cassidy

Qualche giorno fa, Kate Cassidy ha pubblicato una storia su Instagram che ha commosso i suoi follower. La giovane influencer era per strada, in una giornata qualunque, quando ha avuto la sensazione fortissima che Liam fosse con lei. “Stavo parlando del mio angelo – ha scritto – ho alzato lo sguardo e ho visto questo”. La foto mostrava la facciata di un palazzo con una frase stampata a caratteri cubitali: “Guardami proteggere il tuo cuore”. Per molti un caso, per lei un segno inequivocabile: Liam era lì.

Un amore intenso, vissuto lontano dai riflettori

Kate e Liam avevano iniziato a frequentarsi all’inizio del 2023, ma erano usciti allo scoperto solo qualche mese più tardi, dopo essere stati fotografati insieme durante la Fashion Week di Parigi. Nonostante la popolarità di lui e la visibilità social di lei, la loro è sempre stata una relazione vissuta con discrezione, lontano dai gossip e dalle copertine. Dopo un periodo turbolento per Liam – segnato da problemi di salute, riabilitazione e una lunga assenza dalla scena musicale – Kate sembrava essere riuscita a riportare un po’ di stabilità nella sua vita. Nei pochi post condivisi insieme, i due apparivano complici, innamorati, sereni. Avevano trascorso insieme l’estate del 2024 tra vacanze, progetti e silenzi condivisi. Poi, la tragedia che le ha portato via per sempre l’uomo che amava, ma che non per questo intende dimenticare.