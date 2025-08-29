spettacolo
Liam Payne e “il segno” alla sua fidanzata Kate Cassidy: “Ho alzato gli occhi e l’ho visto”

Kate Cassidy parla su Instagram di un segno che il fidanzato scomparso Liam Payne le avrebbe mandato pochi giorni fa. Il video in lacrime mentre indica una scritta su un palazzo che recita: “Guardami proteggere il tuo cuore”. Oggi, 29 agosto, sarebbe stato il 32esimo compleanno dell’ex degli One Direction.
A cura di Sara Leombruno
È passato quasi un anno dalla scomparsa di Liam Payne, ex membro degli One Direction, e ancora oggi il suo nome continua a vivere nei ricordi di chi gli ha voluto bene. Era il 16 ottobre 2024 quando la notizia della sua morte fece il giro del mondo. Liam si trovava a Buenos Aires e aveva da poco salutato la fidanzata Kate Cassidy, quando a seguito di una caduta dal balcone del terzo piano del suo hotel perse la vita. Oggi, 29 agosto 2025, Liam avrebbe compiuto 32 anni. E proprio qualche giorno fa, la ragazza ha condiviso un post che sembra essere un messaggio dal cielo.

“Stavo parlando del mio angelo e l'ho visto”: il racconto di Cassidy

Qualche giorno fa, Kate Cassidy ha pubblicato una storia su Instagram che ha commosso i suoi follower. La giovane influencer era per strada, in una giornata qualunque, quando ha avuto la sensazione fortissima che Liam fosse con lei. “Stavo parlando del mio angelo – ha scritto – ho alzato lo sguardo e ho visto questo”. La foto mostrava la facciata di un palazzo con una frase stampata a caratteri cubitali: Guardami proteggere il tuo cuore. Per molti un caso, per lei un segno inequivocabile: Liam era lì.

Un amore intenso, vissuto lontano dai riflettori

Kate e Liam avevano iniziato a frequentarsi all’inizio del 2023, ma erano usciti allo scoperto solo qualche mese più tardi, dopo essere stati fotografati insieme durante la Fashion Week di Parigi. Nonostante la popolarità di lui e la visibilità social di lei, la loro è sempre stata una relazione vissuta con discrezione, lontano dai gossip e dalle copertine. Dopo un periodo turbolento per Liam – segnato da problemi di salute, riabilitazione e una lunga assenza dalla scena musicale – Kate sembrava essere riuscita a riportare un po’ di stabilità nella sua vita. Nei pochi post condivisi insieme, i due apparivano complici, innamorati, sereni. Avevano trascorso insieme l’estate del 2024 tra vacanze, progetti e silenzi condivisi. Poi, la tragedia che le ha portato via per sempre l’uomo che amava, ma che non per questo intende dimenticare.

