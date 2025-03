video suggerito

Kate Cassidy distrutta per la morte di Liam Payne: "Ho trovato un vestito che mi ricorda una notte insieme a lui" A circa cinque mesi dalla morte di Liam Payne, la sua fidanzata Kate Cassidy non ha ancora superato il trauma della sua scomparsa. In un video pubblicato su Tik Tok, non è riuscita a trattenere le lacrime, dopo aver riaperto alcuni vecchi scatoloni: "Ho avuto il terrore di farlo, perché contengono le cose che indossavo negli ultimi mesi con lui".

A cura di Sara Leombruno

Liam Payne e Kate Cassidy sono stati insieme per due anni prima della sua morte, avvenuta lo scorso 16 ottobre, dopo essere precipitato dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava a Buenos Aires. L'influencer non ha ancora superato il dolore per la sua morte e su Tik Tok ha pubblicato un video in cui risulta visibilmente provata e in cui rivela di aver finalmente aperto alcuni vecchi scatoloni contenenti dei ricordi legati all'ex star degli One Direction.

Il video in lacrime sui social

Aveva rimandato l'apertura dei pacchi, a causa del dolore dopo la sua morte, circa cinque mesi fa. Mentre sistemava le scatole, però, Kate ha rivelato di aver trovato un abito giallo e dei tacchi a spillo bianchi che aveva indossato a un matrimonio con Liam lo scorso agosto. La scoperta ha fatto commuovere la ragazza, che ha ricordato quel giorno speciale e il fatto che avessero "ballato tutta la notte": "Ho avuto il terrore di aprire queste scatole perché sono proprio le cose che indossavo negli ultimi mesi con Liam. Ho rimandato l'apertura di queste scatole, ma ora l'ho fatto. Ho messo insieme le mie cose e ho impacchettato la mia roba".

Ho trovato questo vestito, mi porta così tanta pace e conforto perché il ricordo che io e Liam avevamo di questo vestito è qualcosa che non dimenticherò mai. Siamo andati a questo bellissimo matrimonio ed è stato il primo matrimonio in assoluto a cui abbia mai partecipato. Ci siamo divertiti un mondo… e la parte migliore è che in un'altra scatola c'erano queste scarpe, e ricordo la mattina dopo di aver detto a Liam: ‘Oh mio dio, guarda le mie scarpe, sono così rovinate, non so cosa farne'. Erano praticamente quasi nuove prima che le indossassi quella sera, abbiamo letteralmente ballato tutta la notte.

La vita di Cassidy dopo la morte di Liam Payne

Qualche settimana fa, Kate aveva anche parlato di come stesse scoprendo la vita e di come stesse affrontando il dolore di una perdita così enorme. Parlando con ITV, aveva detto: "Sto attraversando questo percorso di guarigione, a volte è difficile per me alzarmi dal letto la mattina, è qualcosa che non voglio fare. Ma ho questa responsabilità e questo obbligo, non ho scelta. Devo alzarmi dal letto per il mio cane Nala, che si tratti di una passeggiata di cinque minuti o di 20 minuti, è la prima cosa che faccio al mattino. Aiuta molto la mia salute mentale".