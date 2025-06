L’ex tronista Lavinia Mauro e gli attacchi di panico: “Sentivo un formicolio sul corpo, il ventaglio mi dava aria”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

"Mi sono chiusa totalmente in me stessa, mi sono posta limiti e ostacoli". Lavinia Mauro, ex tronista di Uomini e Donne nel 2023, ha ricordato il periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico. Ospite di Nunzia De Girolamo a Maschio Selvaggio, in onda su Rai Radio 2, la ragazza ha ragazzata ha raccontato la sua storia. Anche nel dating show di Maria De Filippi aveva affrontato pubblicamente l'argomento, spiegando perché si presentava sempre in studio con un ventaglio bianco.

Lavinia Mauro ricorda il periodo degli attacchi di panico

"All'inizio sembra che non ti entri l'aria, ti si toglie il respiro", ha ricordato Lavinia Mauro a proposito degli attacchi di panico di cui ha sofferto in passato. Poi si è soffermata sul suo ventaglio bianco, che a Uomini e Donne l'ha aiutata e che ha un significato ben preciso: "Avevo sempre caldo, infatti portavo con me il famoso ventaglio. Avevo bisogno di aria". L'ex tronista avvertiva anche una serie di sintomi fisici che la spaventavano: "La cosa che più mi dava fastidio e mi faceva aumentare il panico, era il formicolio alle mani e su tutto il corpo. Niente di grave, era tutto neurologico. Ho avuto paura di svenire, anche se non è mai successo". In quel periodo i social sono stati un'arma: "Erano positivi nel momento in cui chi ne soffre si sente meno sola, io invece mi sono chiusa totalmente in me stessa. Non riuscivo più a viaggiare, a stare sola in macchina o in qualsiasi altro luogo, dovevo avere con me mia mamma. Mi sono riempita di paure e ostacoli".

Il ventaglio a Uomini e Donne per aiutare l'ansia

Lavinia Mauro è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne nell'edizione 2022-2022. Arrivata alla fine de suo percorso, ha scelto Alessio Corivino e ha iniziato con lui una frequentazione fuori dal programma, che però non è durata molto. Durante le puntate, la tronista sventolava spesso tra le mani un ventaglio bianco, oggetto che usava per tranquillizzarsi e calmare l'ansia. Il pubblico ha iniziato ad apprezzarla anche per questo motivo, tanto che al momento della scelta gli opinionisti e il parterre del Trono Over hanno mimato questo gesto in segno di vicinanza. "Grazie, grazie di cuore a tutti. Mi ha fatto stranissimo", aveva detto commossa.