L’ex di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo con la figlia appena nata ricoverata in ospedale: “Ho tanta paura” Cecilia Zagarrigo ha raccontato in alcune stories di Instagram cosa è successo alla figlia nata poco più di un mese fa. “Ci hanno ricoverato per bronchiolite, non vi dico come sto” ha spiegato ieri. Stamattina, dopo una nottata tranquilla, “mi basta vedere i suoi miglioramenti per tranquillizzarmi un po’”, le parole. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo, si trova in ospedale con la sua bimba, la seconda figlia nata lo scorso aprile dall'unione con il compagno Moreno Casamassima. Con alcune IG story il volto televisivo ha aggiornato i fan per raccontare cosa è accaduto nelle ultime ore. La figlia ha una bronchiolite e per questo motivo l'hanno ricoverata in ospedale. Nelle ultime ore ha spiegato che, dopo la notte, "dopo averla osservata attentamente, hanno deciso di staccare tutto, lasciando solo il saturimetro", le parole.

Il racconto di Cecilia Zagarrigo

"Purtroppo la mia sensazione era vera. Nel tardo pomeriggio di ieri Matilde non la vedevo benissimo, per questo abbiamo deciso di fare un giro in pronto soccorso. Ci hanno ricoverato per bronchiolite, non vi dico come sto". Con queste parole Cecilia Zagarrigo ha raccontato ai fan cosa è successo a lei e alla sua bambina nelle ultime ore. Così ha continuato: "Solo una mamma potrà comprendermi. Per ora la situazione è sotto controllo, ma la paura che ho vissuto e che vivo tutt'ora è davvero tanta. Ci sentiamo appena ho novità".

"Tolto l'ossigeno, sta migliorando"

Nelle ultime ore l'ex di Uomini e Donne ha fornito ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute della sua seconda figlia. "Ieri sera ci hanno tolto l'ossigeno e ci hanno lasciato con un flusso d'aria per vedere la reazione di Matilde" ha raccontato a corredo di un video che la vede in ospedale, vicino alla culla della bimba di poco più di un mese. "Stamattina dopo averla osservata attentamente per tutta la notte, hanno deciso di staccarci tutto, lasciandoci solo il saturimetro" ha continuato spiegando che la neonata sta reagendo bene. "Io sto cercando di trovare un senso a tutto questo ma mi basta vedere i suoi miglioramenti per tranquillizzarmi un po'", ha concluso.