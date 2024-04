video suggerito

Le notti insonni di Harry: "Vorrebbe fare pace con William, Kate e Carlo, ma non vuole ferire Meghan Markle" Harry è atteso nel Regno Unito il mese prossimo. Una visita che, secondo l'esperto Tom Quinn, gli avrebbe fatto perdere il sonno. Tanti gli equilibri in gioco.

A cura di Daniela Seclì

Per il principe Harry e per Meghan Markle è il momento di compiere scelte difficili. Il Duca di Sussex è atteso nel Regno Unito i primi di maggio, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Game. Il Mirror ha intervistato Tom Quinn. L'esperto dei reali, che ha scritto diversi libri su di loro, ha spiegato perché questa visita di Harry potrebbe influenzare numerosi equilibri.

Le notti insonni di Harry e Meghan prima della visita nel Regno Unito

L'ultima visita di Harry alla sua famiglia risale a quando Re Carlo III – lo scorso febbraio – annunciò di avere il cancro. Secondo le indiscrezioni trapelate, la visita sarebbe durata solo 12 minuti. In quell'occasione, Harry non avrebbe incontrato il fratello William e la cognata Kate Middleton. Ma alla luce della notizia che Kate Middleton sta facendo la chemioterapia per curare il cancro, le cose potrebbero cambiare. Tom Quinn ha assicurato:

Harry e Meghan stanno passando notti insonni pensando a cosa dovrebbero fare quando Harry visiterà il Regno Unito. Il Duca di Sussex dovrà fare qualcosa per riconoscere le grandi difficoltà che la sua famiglia sta affrontando, ma non vorrà fare o dire nulla che possa sembrare che stia facendo venire meno il suo sostegno alla moglie Meghan.

Harry vorrebbe riconciliarsi con la famiglia

Secondo l'esperto Tom Quinn, Harry avvertirebbe il desiderio di fare pace con la sua famiglia, però non vorrebbe fare un torto alla moglie Meghan: "Harry vorrebbe ricostruire il rapporto con sua cognata Kate, con il fratello William e con il padre Carlo. Vede le cose con molta più calma ora che ha avuto la possibilità di dare la sua versione nel libro Spare e in varie interviste, ma non sa come fare senza escludere Meghan". A complicare le cose, il fatto che Meghan Markle non sarebbe intenzionata a fare un passo verso Kate Middleton. La Duchessa di Sussex pretenderebbe le scuse:

Meghan vuole le scuse. William pensa che tutta questa faccenda sia una tempesta in una tazza di tè. Non riesce a comprendere come mai suo fratello non riesca a superare quello che è solo un tipico battibecco tra fratelli. Meghan e Harry si sentono feriti dal modo in cui sono stati trattati quando erano membri attivi della famiglia reale, ma anche William e Kate sentono di essere stati trattati male quando Harry e Meghan se ne sono andati e Harry ha pubblicato Spare.

La visita di Harry del mese prossimo, potrebbe essere l'occasione giusta per trovare un punto d'incontro.