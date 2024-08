Emilio Fede è ricoverato in una Rsa: “Berlusconi era meglio di Giorgia Meloni”, il video crea sconcerto

video suggerito

Stanno facendo discutere le immagini che mostrano l'ex direttore del Tg 4 Emilio Fede, oggi 93enne, all'interno di una Rsa, acronimo di Residenza Sanitaria Assistenziale. Nel video, pubblicato sui social dall'utente @Malignu_original, si vede l'uomo (dipendente della struttura) che gira un video proprio con l'ex direttore. La faccia segnata dall'età sorprende considerato che queste sono le prime immagini di Emilio Fede dopo lungo tempo. Il dipendente chiede: "Direttore, era meglio Berlusconi o la Meloni?". La risposta di Emilio Fede.

L'ex direttore: "Non ci sono dubbi. Meglio Berlusconi"

Emilio Fede risponde senza pensarci alla domanda del dipendente dell'Rsa: "Ma non ci sono dubbi! Era meglio assolutamente Berlusconi. Ciao Presidente, ti voglio bene". Poi il dipendente spinge Emilio Fede a ripetere lo storico fuori onda diventato un tormentone di Striscia la notizia: "Che figura di me…". Il video è diventato virale e i commenti si sono scatenati. In tantissimi hanno scherzato sullo stato di salute dell'ex direttore, ma tanti altri hanno invitato tutti ad avere rispetto per quello che altri non è che un anziano in difficoltà.

"Sembra Tutankhamon", scherza qualcuno mentre un altro ammonisce: "Bisogna avere rispetto per gli anziani anche se un tempo erano su campi avversi. Bisogna rispettare la persona umana e le sue stagioni". Il video, pubblicato il 27 luglio, è diventavo virale dopo che Dagospia ha dato conferma del ricovero della Rsa.

Emilio Fede è da più di un anno in una Rsa

Emilio Fede era tornato in televisione, ospite settimanale di una tramissione locale. È stato un momento molto breve a cui è seguito un periodo di completo buio, unito a indiscrezioni che parlavano di uno stato di salute molto precario. È stato quello il periodo in cui Emilio Fede sarebbe effettivamente entrato nella struttura in cui è tuttora ricoverato.