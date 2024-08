La famiglia di Emilio Fede sul video social in Rsa: “Erano all’oscuro, prenderanno provvedimenti”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Le immagini di Emilio Fede all'interno di una Rsa comparse sui social nei giorni scorsi stanno facendo discutere molto. L'ex direttore del Tg4, oggi 93enne, è comparso di recente in un video registrato nella Residenza sanitaria pubblicato su Tik Tok in cui viene intrattenuto da un dipendente della struttura che gli chiede se sia meglio Meloni o Berlusconi.

Nelle scorse ore è montata la polemica in relazione alle immagini comparse sui social, le prime di Fede da lungo tempo, in cui non è semplice comprendere il grado di lucidità del giornalista. A intervenire in queste ore è stata la famiglia, come informa a Tag24 il giornalista Kevin Dellino, che è stato allievo e collaboratore di Fede, ancora in contatto con i suoi cari: “Oggi non sono riuscito a contattare il direttore, a causa del fatto che dopo l’esplosione del video sul web ha staccato il telefono e vuole stare tranquillo. Ho sentito sua figlia, che era all’oscuro di tutta la situazione sui social. Ha già sentito la direzione della Rsa. Mi ha confessato di voler prendere provvedimenti al riguardo e ha già allertato la polizia postale. Non è stata gradita la violazione della privacy e dell’intimità da parte dell’operatore sanitario”.

Il video con Emilio Fede comparso sui social

Nel video, pubblicato sui social dall'utente @Malignu_original, si vede l'uomo (dipendente della struttura) che gira un video proprio con l'ex direttore. La faccia segnata dall'età sorprende considerato che queste sono le prime immagini di Emilio Fede dopo lungo tempo. Il dipendente chiede: "Direttore, era meglio Berlusconi o la Meloni?". La risposta di Emilio Fede.

L'ex direttore: "Non ci sono dubbi. Meglio Berlusconi"

Emilio Fede risponde senza pensarci alla domanda del dipendente dell'Rsa: "Ma non ci sono dubbi! Era meglio assolutamente Berlusconi. Ciao Presidente, ti voglio bene". Poi il dipendente spinge Emilio Fede a ripetere lo storico fuori onda diventato un tormentone di Striscia la notizia: "Che figura di me…". Il video è diventato virale e i commenti si sono scatenati. In tantissimi hanno scherzato sullo stato di salute dell'ex direttore, ma tanti altri hanno invitato tutti ad avere rispetto per quello che altri non è che un anziano in difficoltà.

