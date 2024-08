Emilio Fede, l’autore del video: “Non è stato fatto mentre prestavo servizio”

video suggerito

Dopo le immagini di Emilio Fede in una Rsa e il conseguente clamore che ne è scaturito, l'autore del video parla per la prima volta su TikTok: "Trattato come un criminale per un video organizzato e simpatico insieme al direttore". Il video ha destato preoccupazione perché sono le prime immagini di Emilio Fede dopo lungo tempo, ma soprattutto perché non è semplice comprendere il grado di lucidità dell'ex direttore del Tg4. La stessa famiglia non avrebbe gradito la diffusione delle immagini, come dichiarato dal giornalista e allievo di Fede, Kevin Dellino.

Le parole dell'autore del video

"Non sono un operatore socio sanitario, ma sono un responsabile sala (cameriere-barista)". L'autore del video (profilo Tiktok: malignuofficial87) ha spiegato di non essere un operatore socio assistenziale, come riportato da alcuni giornali, ma un semplice responsabile di sala. Infine, ha precisato che il video non è stato estorto ma realizzato "con simpatia" insieme a Emilio Fede, il quale era "contento, non è stato obbligato".

Trattato come un criminale per un video organizzato, un video simpatico con il direttore Emilio Fede. Era contento, non era stato obbligato. Potete chiedergli cosa pensa della mia persona, visto che quando lavoravo ridevamo e scherzavamo sempre. Quel video, soprattutto, non è stato fatto mentre prestavo servizio. Non è stata violata nessuna privacy perché la persona è lucida, non c'è nessun indirizzo, nessuna locandina che dice in quale clinica siamo.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, la struttura avrebbe però già preso provvedimenti nei confronti dell'uomo che farebbe parte del personale esterno alla clinica in questione. Nel video, si chiedeva a Emilio Fede: "È meglio Berlusconi o la Meloni" e la risposta di Emilio Fede: "Ma non ci sono dubbi! Era meglio assolutamente Berlusconi".