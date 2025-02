video suggerito

Le cause della morte di The Vivienne, star di RuPaul’s Drag Race UK: “Trovata nel bagno di casa” È stata aperta un’inchiesta sulla morte di The Vivienne, la star di RuPaul’s Drag Race UK scomparsa lo scorso 5 gennaio all’età di 32 anni. Stando a quanto riferiscono i media inglesi, l’artista (all’anagrafe James Lee Williams) è stata trovata senza vita nel bagno della sua abitazione. Ecco cosa è emerso finora. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aperta un'inchiesta sulla morte di The Vivienne, la star di RuPaul's Drag Race Uk scomparsa lo scorso 5 gennaio all'età di 32 anni. Stando a quanto riferiscono i media inglesi, l'artista (all'anagrafe James Lee Williams) è stata trovata senza vita nel bagno della sua abitazione. La famiglia aveva chiesto rispetto della privacy per l'accaduto. Ecco cosa è emerso finora.

Cosa si sa sulle cause della morte di The Vivienne

Il corpo di The Vivienne è stato trovato il 5 gennaio a Chorlton-by-Backford, vicino a Chester, in Inghilterra. Sulle cause della morte è stata aperta un'inchiesta dal tribunale del Chesire. Ad oggi, a distanza di poco più di un mese dai fatti, la polizia ha confermato che non ci sono "circostanze sospette" intorno al decesso e che il corpo è stato trovato nel bagno dell'abitazione, riconosciuto dal padre dell'artista. Al momento non è ancora nota la dinamica. Gli accertamenti hanno però rivelato che si tratta di "causa innaturale di morte". Per questo motivo, il medico legale della zona, Victoria Davies, ha ritenuto necessarie ulteriori indagini e ha rinviato l'inchiesta al prossimo 30 giugno.

La carriera di James Lee Williams, in arte The Vivienne

James Lee Williams era nato a Byth, in Inghilterra, e all'età di 16 anni si era trasferito a Liverpool. Il suo nome drag era The Vivienne, scelto in onore della sua stilista preferita Vivienne Westwood. Il successo è arrivato nel 2015 quando ha partecipato come UK Drag Ambassador nel programma RuPaul's Drag Race, lo stesso che ha poi vinto nel 2019. Oltre alla vittoria nello show, nel 2023 ha partecipato a Dancing On Ice e ha interpretato il ruolo della Strega dell'Ovest in un tour del musical Il Mago di Oz.