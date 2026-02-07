L’amara reazione di Ghali dopo la cerimonia delle Olimpiadi: “Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo”

Sono parole amare quelle di Ghali dopo la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina. L’artista sostiene di non avere respirato un clima di pace e di umanità.

Ghali ha commentato la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina. L'artista ha recitato la poesia Promemoria di Gianni Rodari. Un'esibizione di grande impatto emotivo, accompagnata dalla coreografia di un nutrito gruppo di ballerini, che hanno reso la performance ancora più intensa. E non era facile per Ghali arrivare dritto al cuore degli spettatori, dato che durante la telecronaca di Paolo Petrecca, non è stato nominato né mai inquadrato in primo piano. Ci hanno pensato gli spettatori a sostenerlo. In queste ore l'amaro commento di Ghali affidato ai suoi profili social.

Il commento di Ghali dopo la performance alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Le parole dell'artista sono amare: "Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi". Quindi ha invitato tutti a non cedere all'odio che avvelena questo momento. Ha consigliato di interrogarsi su come vorrebbero che il mondo fosse e a comportarsi di conseguenza:

Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. “Ci sono cose da non fare mai”. Ghali.

Ghali non inquadrato da vicino e non nominato, gli spettatori insorgono. Sui social tanti i post di protesta contro la Rai, la regia e la telecronaca di Paolo Petrecca, che non hanno saputo valorizzare la performance di Ghali. Per questa e per altre polemiche scoppiate nel corso della cerimonia, è arrivato il comunicato di USIGRai che ha puntato il dito contro il direttore di RaiSport, giudicato "completamente inadatto" alla telecronaca. Parole dure anche contro i vertici aziendali che non si sono resi conto del danno di immagine inflitto alla Rai da questa gestione poco riuscita di un evento così importante.