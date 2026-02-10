Programmi tv
Sabrina Gandolfi legge il comunicato contro il direttore Petrecca a Notti Olimpiche: “Una questione di rispetto”

La conduttrice di Notti Olimpiche, Sabrina Gandolfi, ha letto in diretta su Rai 2 ieri sera il comunicato dei giornalisti Rai contro il direttore di RaiSport Petrecca. “La nostra firma non può essere associata a chi ci ha portato tanto imbarazzo”, le parole.
A cura di Gaia Martino
Immagine

Ieri sera la conduttrice di Notti Olimpiche Sabrina Gandolfi, in onda in seconda serata su Rai 2, ha letto il comunicato che il Cdr ha scritto contro il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, che si è improvvisato telecronista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, commettendo diversi errori. "Prima di andare a vedere i servizi su hockey e curling, vi leggo un comunicato del nostro comitato di redazione" ha dichiarato la giornalista prima di leggere le parole di protesta della redazione di RaiSport che ha annunciato uno sciopero in pieno periodo Olimpiadi. "Da giorni la redazione di Rai Sport è in grave imbarazzo per la scelta del direttore di commentare la cerimonia inaugurale dei giochi olimpici, provocando un grave danno di immagine a lavoratrici e lavoratori Rai", ha letto la Gandolfi. In un clima di silenzio, la giornalista ha proseguito la lettura nella quale viene specificato che non si tratta di una "questione politica", ma "di rispetto nei confronti di voi telespettatori che pagate il Canone". Poi ha annunciato la decisione dei giornalisti: "Da oggi e fino alla fine delle Olimpiadi, giornaliste e giornalisti di Rai Sport ritirano la loro firma da tutti i telegiornali, rubriche, in attesa che l'azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore ha creato a tutta la redazione, alla Rai e ai telespettatori". Infine, ha concluso: "La nostra firma non può essere associata a chi ci ha portato tanto imbarazzo. Nel rispetto di milioni di persone continueremo a lavorare per i giochi con impegno e passione. Finite le olimpiadi, attueremo il mandato di tre giorni di sciopero che la redazione ha votato dopo la doppia sfiducia al direttore".

Terminata la lettura, dopo un breve silenzio in studio, la giornalista e conduttrice Sabrina Gandolfi ha dato regolarmente il via alla puntata dedicata alle gare di Milano Cortina 2026.

Programmi TV
