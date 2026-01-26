Caos a Rai Sport, a pochi giorni dalle Olimpiadi la protesta in diretta: “L’azienda faccia verifiche sulla direzione”

La redazione di Rai Sport continua lo stato di agitazione a distanza di circa dieci giorni dall’inizio di Milano Cortina. Durante il Tg mattutino è stato letto un comunicato con la protesta dei giornalisti, a cui è seguita la risposta del direttore Paolo Petrecca.

Il clima a Rai Sport è tutt'altro che tranquillo, a distanza di pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la redazione continua con lo stato di agitazione, come annunciato lo scorso 21 gennaio. Nel Tg Sport in onda nella mattinata di lunedì 26 gennaio è stato letto un comunicato firmato dal Comitato di redazione, a cui è seguita la risposta del direttore della testata, Paolo Petrecca, già sfiduciato dai giornalisti.

La protesta della redazione di Rai Sport

Nel comunicato diffuso dalla redazione di Rai Sport, le motivazioni che hanno portato allo stato di agitazione dei giornalisti della testata, sono le stesse enunciate qualche giorno fa, quando la redazione ha sfiduciato il direttore Paolo Petrecca. Si contestano i modelli adottati per la copertura delle Olimpiadi, oltre che la scelta di coloro che seguiranno i vari eventi:

A due settimane dall'inizio di Milano-Cortina, la redazione è in stato di agitazione. I modelli produttivi che ci sono stati proposti appaiono insufficienti a garantire un'offerta adeguata all'importanza dell'evento, l'assemblea di Rai Sport contesta la scelta del personale impegnato che penalizza i professionisti della nostra testata e il continuo e il costoso ricorso a figure esterne alla Rai in tutte le trasmissioni. In una stagione di tagli al budget chiediamo all'azienda di verificare costi, spese e benefici portati dall'attuale direzione e di tornare a puntare sul personale interno Rai.

La risposta del direttore Paolo Petrecca

In diretta, anche la replica del direttore Paolo Petrecca che, invece, sostiene di aver rispettato i criteri richiesti dalla Rai e di aver scelto figure professionali che possano accompagnare gli spettatori nei vari appuntamenti sportivi:

