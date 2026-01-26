Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Caos a Rai Sport, a pochi giorni dalle Olimpiadi la protesta in diretta: “L’azienda faccia verifiche sulla direzione”

La redazione di Rai Sport continua lo stato di agitazione a distanza di circa dieci giorni dall’inizio di Milano Cortina. Durante il Tg mattutino è stato letto un comunicato con la protesta dei giornalisti, a cui è seguita la risposta del direttore Paolo Petrecca.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Ilaria Costabile
3 CONDIVISIONI
Immagine

Il clima a Rai Sport è tutt'altro che tranquillo, a distanza di pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la redazione continua con lo stato di agitazione, come annunciato lo scorso 21 gennaio. Nel Tg Sport in onda nella mattinata di lunedì 26 gennaio è stato letto un comunicato firmato dal Comitato di redazione, a cui è seguita la risposta del direttore della testata, Paolo Petrecca, già sfiduciato dai giornalisti.

La protesta della redazione di Rai Sport

Nel comunicato diffuso dalla redazione di Rai Sport, le motivazioni che hanno portato allo stato di agitazione dei giornalisti della testata, sono le stesse enunciate qualche giorno fa, quando la redazione ha sfiduciato il direttore Paolo Petrecca. Si contestano i modelli adottati per la copertura delle Olimpiadi, oltre che la scelta di coloro che seguiranno i vari eventi:

A due settimane dall'inizio di Milano-Cortina, la redazione è in stato di agitazione. I modelli produttivi che ci sono stati proposti appaiono insufficienti a garantire un'offerta adeguata all'importanza dell'evento, l'assemblea di Rai Sport contesta la scelta del personale impegnato che penalizza i professionisti della nostra testata e il continuo e il costoso ricorso a figure esterne alla Rai in tutte le trasmissioni. In una stagione di tagli al budget chiediamo all'azienda di verificare costi, spese e benefici portati dall'attuale direzione e di tornare a puntare sul personale interno Rai.

La risposta del direttore Paolo Petrecca

In diretta, anche la replica del direttore Paolo Petrecca che, invece, sostiene di aver rispettato i criteri richiesti dalla Rai e di aver scelto figure professionali che possano accompagnare gli spettatori nei vari appuntamenti sportivi:

Leggi anche
Olimpiadi invernali in tv a rischio, la redazione di Rai Sport proclama lo stato di agitazione

La direzione di RaiSport replica: a meno di due settimane dall'inizio di Milano Cortina il piano messo a punto da Rai Sport risponde a pieno alle richieste dell'azienda e punta a dare soddisfazione agli spettatori appassionati di sport. La squadra, tra coordinatori, telecronisti e inviati, affiancati da alcuni colleghi della testata regionale della Rai con cui da sempre Rai Sport collabora, fattivamente è pronta. Accanto a loro ci saranno opinionisti di grande spessore ed esperienza, la direzione di Rai Sport ha scelto commentatori e collaboratori, tenendo conto di esperienza, professionalità e presenza di genere, rispettando le indicazioni dell'azienda in termini di budget.

Programmi TV
3 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Il giudice sul blocco di Falsissimo: "Nessun sistema Signorini, solo sue abitudini sessuali"
Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio
Fabrizio Corona dopo il blocco dei video su Signorini: “Non mi fermo"
L’avvocato di Signorini: “Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi"
Il conduttore querela Google: ha negato di rimuovere i video di di Falsissimo
Mediaset denuncia Corona: richiesto il divieto dell'uso di social e piattaforme
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views