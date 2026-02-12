Geppi Cucciari ed Elio prendono in giro Petrecca a Splendida Cornice: “La telecronaca più bella di sempre”

Splendida Cornice si conferma un vero e proprio gioiellino della televisione, uno spazio in cui si fa cultura con intelligenza, ma soprattutto dove l'ironia e la satira non mancano. In apertura della puntata di giovedì 12 febbraio, Geppi Cucciari in compagnia di Elio si è dilettata in una sigla a dir poco esilarante, in cui hanno cantato le gesta del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, cimentatosi nelle telecronaca d'apertura delle Olimpiadi Invernali.

La sigla di Geppi Cucciari ed Elio sulla telecronaca di Petrecca

Un commento disastroso che ha creato non poco imbarazzo in Rai, in primis nella redazione di Rai Sport che già lamentava problemi con il direttore Petrecca, di cui contestava l'organizzazione interna per seguire l'evento, dopo la telecronaca i giornalisti sono letteralmente insorti. Geppi Cucciari ed Elio hanno quindi aperto la puntata cantando, nello stile tipo del cabaret, una sigla dedicata proprio al direttore della testata sportiva Rai e alla figura, non propriamente brillante, che ha fatto fare alla sua redazione: "Faceva il Paolo nella banda di San Siro, ma era sguercio non ci vedeva quasi più e noi a casa a dire ma ci prende in giro? Ha sbagliato tutto anche lo stadio" canta Elio, seguito da Cucciari: "Lui commentava l'apertura olimpica, faceva il Paolo ma non era il suo mestier".

Nella tragica telecronaca, ci sono stati però dei momenti diventati virali, come quando il direttore di Rai Sport ha scambiato Matilda De Angelis per Mariah Carey, come canta la coppia al centro studio: "Così preciso quando è entrata la Matilda ecco Mariah Carey, ma è proprio lei. E tutti a dire po**o cane, ma che commento é? Forse era meglio metterci uno più competente". E ancora, il ritornello è ancor più esilarante:

Povero Paolo in diretta che fatica, con tutta quella gente che non sai chi è. Lì a Rai Sport l'hanno sfiduciato già due volte, L'Usigrai che protesta tutto il dì, lui sempre fisso a commentare fino a notte e quando appare Ghali dice quello lì.

Finita la sigla, poi, dopo aver ringraziato la band che ha accompagnato la performance, Cucciari prende parola e sottolinea con il suo solito sarcasmo: