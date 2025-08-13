L’agenzia di comunicazione di Chiara Ferragni annuncia la fine della collaborazione: “Non la rappresenteremo più”

Si è interrotta la collaborazione tra Chiara Ferragni e Lighthouse Communication, l’agenzia che l’imprenditrice aveva scelto per rilanciare la sua immagine dopo la crisi scaturita dal caso Balocco.

Si è interrotta la collaborazione tra Chiara Ferragni e l'agenzia di comunicazione Lighthouse Communication. Lo fa sapere la stessa agenzia tramite un breve comunicato. Poche parole per annunciare la fine del rapporto professionale con la nota imprenditrice e augurarle buona fortuna. Ferragni si era rivolta a Lighthouse Communication per rilanciare la sua immagine dopo la crisi scaturita dal caso Balocco.

L'agenzia di comunicazione mette fine alla collaborazione con Chiara Ferragni

Con un comunicato diffuso mercoledì 13 agosto, l'agenzia di comunicazione ha fatto sapere che la collaborazione con Chiara Ferragni si è definitivamente conclusa:

Lighthouse Communication s.r.l.s. comunica di non rappresentare più la signora Chiara Ferragni alla quale augura tutto il bene per il futuro.

Al momento, l'imprenditrice non si è ancora espressa al riguardo. Tuttavia, la frattura tra la trentottenne e l'agenzia affonda le sue radici nello scorso giugno, quando comunicarono di avere preso una pausa.

Chiara Ferragni e Lighthouse Communication, dalla pausa alla fine della collaborazione

Lighthouse Communication è l'agenzia fondata da Roberta ed Enrico Sarzanini a cui Chiara Ferragni si era affidata per rilanciare la sua immagine dopo la crisi dovuta al caso Balocco. Tuttavia, sembra che le due parti non siano riuscite a instaurare una collaborazione soddisfacente. È ipotizzabile che non abbiano trovato un accordo sul modo in cui affrontare la crisi reputazionale di Ferragni. A fine giugno i primi segnali di un rapporto professionale scricchiolante. L'agenzia, infatti, fece sapere che la collaborazione era stata "messa in pausa" in vista del rebranding delle società previsto per il secondo semestre 2025. A quanto pare, però, dopo poco più di un mese, è arrivata la decisione di interrompere definitivamente il rapporto. Chiara Ferragni affiderà la sua immagine a un'altra agenzia.