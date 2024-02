La vita privata di Teresa Mannino: l’ex marito, il compagno batterista Andrea e la figlia Giuditta Teresa Mannino è una delle attrici comiche più amate d’Italia. Del suo privato ha sempre raccontato molto poco, ma al suo fianco ormai da anni c’è Andrea, un batterista conosciuto quando era ancora sposata. Con il suo compagno nel 2009 è diventata mamma di Giuditta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Teresa Mannino è una delle attrici comiche più amate dello spettacolo italiano, e nonostante sia apparsa spesso sia al cinema che in televisione, la sua vita privata è sempre stata lontana dai riflettori. Da diversi anni c'è un uomo al suo fianco, Andrea, che ha conosciuto in circostanze particolari, come lei stessa ha raccontato. Nel 2009 i due sono diventati genitori di Giuditta, la loro unica figlia, che adesso ha 14 anni.

La storia con il compagno Andrea dopo il primo matrimonio

L'attrice siciliana, classe 1970, è sempre stata particolarmente riservata, di fatti della sua vita lontano dal palcoscenico si conosce solamente quello che lei stessa ha voluto raccontare in anni e anni di apparizioni tra piccolo e grande schermo. Per un certo periodo è stata sposata, ma una volta finito il suo matrimonio, ha incontrato l'uomo che adesso è al suo fianco ed è il suo compagno di vita, ovvero Andrea, un batterista. Del loro primo incontro Mannino parlò in un'intervista di diversi anni fa a Donna Moderna:

Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco. E ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi.

Teresa Mannino a Zelig

La nascita di sua figlia Giuditta

Riservatissima, Teresa Mannino non ha mai diffuso nulla del suo privato e sebbene abbia dichiarato che Andrea sia l'uomo della sua vita, è difficile trovare scatti che li ritraggano insieme. A suggellare il loro amore è arrivata nel 2009 Giuditta, la loro unica figlia. Ritratti di famiglia non ce ne sono, anche perché la 14enne non è iscritta a nessun social, perché i genitori vorrebbero tutelare la sua privacy.