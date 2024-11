video suggerito

La vita privata di Donald Trump: i matrimoni e i cinque figli avuti da tre mogli diverse Donal Trump oggi è sposato con Melania Knauss, ma alle spalle ha altri due matrimoni: papà di cinque figli, l'ultimo ha da poco compiuto 18 anni. Tutte le informazioni sulla vita privata del Presidente degli Stati Uniti d'America.

A cura di Gaia Martino

Donald Trump oggi è legato sentimentalmente a Melania Knauss, sposata nel 2005 e dalla quale ha avuto il suo ultimo figlio, Barron William, nato nel 2006. Prima di conoscere l'ex modella, è stato sposato due volte ed è diventato padre di altri quattro figli. Dal matrimonio con Ivana Marie Zelnicková sono nati Donald John Jr (46 anni), Ivanka Marie (43 anni) e Eric Frederic (40 anni). L'altro matrimonio, con Marla Maples, risale al 1993: dall'unione con l'attrice è nata Tiffany (31 anni).

Chi sono i cinque figli di Donald Trump: Donald Jr, Ivanka, Eric, Tiffany e Barron

Donald John Trump Jr. è il primogenito di Donald Trump. Nato il 31 dicembre 1977 a New York, è un imprenditore, scrittore e attivista: oggi detiene la posizione di vicepresidente della Trump Organization, l'azienda di famiglia, insieme ai fratelli. È stato giudice del reality americano The Apprentice. È stato sposato con Vanessa Kay Haydon dalla quale ha avuto cinque figli. Dopo il divorzio nel 2018, ha iniziato una storia d'amore con Kimberly Guilfoyle.

Donald Trump Jr. con la compagna Kimberly Guilfoyle

Ivanka Trump è un'imprenditrice, modella e personaggio televisivo: ha partecipato come giudice a The Apprendtice con il fratello Donald e nel 2020 ha presentato suo padre alla Convention nazionale davanti alla Casa Bianca. È sposata con Jared Kushner dalla quale ha avuto tre figli.

Jared Kushner e Ivanka Trump

Eric Frederick Trump è il terzo figlio di Donald Trump: amministratore fiduciario e vicepresidente esecutivo della Trump Organization, ha sposato Lara Trump nel 2014 e dalla loro unione sono nati due figli, Eric Luke e Carolina Dorothy Trump. La quarta figlia del Presidente degli Stati Uniti d'America è Tiffany Ariana Trump, il cui nome è ispirato all'azienda Tiffany&Company. Ha pubblicato un suo singolo musicale, "Like a bird", poi ha lavorato come stagista presso Vogue e si è prestata come modella alla sfida di moda Andrew Warren nel 2016. È sposata con Michael Boulos dal 2022.

Donald Trump Jr., Tiffany Trump, Eric Trump

Barron Trump è l'ultimo arrivato in famiglia: nato nel 2006, lo scorso maggio ha terminato le scuole superiori. Ha compiuto da poco 18 anni e i genitori lo hanno tenuto lontano dai riflettori.

I matrimoni finiti di Donald Trump

Donald Trump sposò la sua prima moglie, Ivana Marie Zelnicková, nel 1977: nel 1990 iniziarono a circolare voci di un tradimento del Presidente con Marla Maples, donna che poi sposò. Dopo accuse e citazioni in giudizio, Ivana nel 2015 disse che lei e Donald avevano mantenuto un buon rapporto anche per amore dei loro figli. Trump ha sposato Marla Maples nel 1993: si separarono nel 1997 e due anni dopo ufficializzarono il divorzio.

Donald Trump e Marla Maples

L’amore con la moglie Melania Trump

Dal 1998 Donald Trump è legato sentimentalmente a Melania Knauss, sposata nel 2005 e dalla quale è nato il figlio Barron. L'ex modella slovena segue sempre il marito nelle apparizioni in pubblico. In un'intervista per Vanity Fair del 2017, raccontò del marito: "Appoggia quello che faccio, mi sostiene, è molto comprensivo. Quando gli dico che ho bisogno di un'ora per me, per un bagno o un massaggio rilassante, non si oppone mai".