Cosa ha indossato Melania Trump al diploma del figlio: il look con giacca nera e cappello in paglia

Barron Trump ha terminato le scuole superiori e si prepara per il college e a festeggiare con lui questo traguardo c'erano i genitori. Melania Trump ha scelto un look sobrio e sofisticato, in linea con il suo stile classico.

A cura di Annachiara Gaggino

Da sinistra: Viktor Knavs, Melania e Donald Trump alla cerimonia di diploma del figlio Barron

Donald e Melania Trump hanno partecipato alla cerimonia per il diploma del figlio Barron. L'ultimogenito dell'ex presidente degli Stati Uniti ha concluso gli studi superiori e si prepara per l'università, mentre i genitori si trovavano sugli spalti per festeggiare il traguardo raggiunto, assieme al padre dell'ex first lady Viktor Knavs.

Per l'occasione il tycoon ha preso una pausa di un giorno dall'udienza del processo penale a New York che lo vede protagonista. Barron Trump da quando si è trasferito a Palm Beach, dopo che suo padre ha lasciato la Casa Bianca, ha frequentato la Oxbridge Academy, una scuola preparatoria al college a West Palm Beach, dove la retta annuale ammonta a 41.500 dollari.

La mise classica di Melania Trump

Per la cerimonia di consegna del diploma nella scuola del figlio, Melania Trump ha scelto un look molto elegante e sofisticato composto da un blazer nero doppio petto firmato Dior da 3200 euro. Il capo è una reinterpretazione del classico modello sfiancato, il New Look che ha reso celebre la Maison nel 1947 ed è stato abbinato a una gonna a matita bianca.

Completa l'outfit un cappello di Gucci con cupola alta realizzato in un particolare tessuto effetto paglia intrecciata con fili in lamé lucido e rifinito con fascia e fiocco con dettaglio ape in metallo. L'accessorio ha un prezzo di 470 euro. La mise scelta dalla ex first Lady degli Stati Uniti è in linea con il suo stile sofisticato, che ama vestirsi sempre in maniera elegante, con capi dall'allure classica.

Cosa si sa su Barron Trump

L'unico figlio avuto dall'imprenditore statunitense e dall'ex modella di origini slovene è stato tenuto lontano dai riflettori per molto tempo. Anche nel periodo in cui il padre è stato Presidente degli Stati Uniti, il giovane ha condotto una vita privata, nei limiti del possibile.

Barron Trump alla cerimonia di consegna del diploma

Qualche volta però Donald Trump lo ha menzionato, raccontando che il giovane, che ha compiuto da poco 18 anni, è una specie di mago del computer. Tra le altre cose ha anche confessato di ricevere qualche consiglio politico dal ragazzo, che sembra interessarsi molto all'argomento.