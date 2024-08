La vita privata di Domenico Modugno: la moglie Franca Gandolfi e i figli Marco, Fabio, Massimo e Marcello

video suggerito

Trent'anni fa, il 6 agosto 1994 moriva Domenico Modugno, nella sua casa di Lampedusa. A piangere la sua scomparsa, avvenuta a 66 anni, c'erano la moglie Franca Gandolfi, con la quale ha trascorso tutta la sua vita, e da cui ha avuto tre figli: Marco, Massimo e Marcello. Il cantante, però, ha avuto anche una relazione extraconiugale, con la ballerina Maurizia Calì, dalla quale ebbe un figlio, Fabio, riconosciuto poi a distanza di anni dalla sua nascita.

Il matrimonio con Franca Gandolfi: il grande amore e il tradimento

L'incontro tra Domenico Modugno è avvenuto negli Anni Cinquanta, al Centro Sperimentale di Cinematografia. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna ha raccontato che il regista Luigi Zampa chiese a lui di farle da spalla per il provino, e lui se ne approfittò dandole un bacio non richiesto dalla scena. "Per quel gesto mi risultò antipatico e per un anno lo tenni alla larga" ha raccontato Gandolfi, ma poi alla festa di fine anno del corso, qualcosa cambiò e i due si riavvicinarono. Passarono cinque anni dal loro primo incontro e, infatti, nel 1955 si sposarono civilmente, poi in seguito ci celebrò anche il rito religioso: "Sentivamo il bisogno di dirci sì davanti a Dio, è stato un momento solo nostro". Qualche anno dopo il loro matrimonio, nel 1961, Modugno intraprese una relazione parallela, senza mai allontanarsi, però, da sua moglie. Negli anni, quando è stata intervistata, Franca Gandolfi non ha mai negato questo aspetto del marito: "Era un dongiovanni, ma gli ho perdonato tanto".

La relazione con la ballerina, coreografa e costumista Maurizia Calì

Era il 1961 quando, durante l'allestimento della commedia Rinaldo in Campo al Teatro Sistina, diretta da Garinei e Giovannini, Modugno iniziò a trascorrere gran parte del suo tempo insieme alla ballerina e costumista Maurizia Calì, con la quale intraprese una relazione parallela. All'epoca anche lei era sposata con l'ingegnere Romano Camilli. Durante la loro relazione, nel 1962, lei rimase incinta e nacque il piccolo Fabio, che sarà riconosciuto solo molti anni dopo. Nel frattempo, però, il cantante non lasciò mai la sua famiglia, stando sempre accanto alla moglie che, intanto, non lo ha mai abbandonato.

I figli di Domenico Modugno: Marco, Fabio, Massimo e Marcello

Domenico Modugno e Franca Gandolfi hanno avuto tre figli: Marco nel 1958, e i gemelli Massimo e Marcello nati nel 1966, quindi qualche anno dopo la relazione tra Modugno e Maurizia Calì. In un'intervista, Gandolfi ha raccontato di come l'artista ricoprisse il ruolo di padre: "In famiglia Domenico era come l’avete visto nella fiction Volare: un vulcano. Era un uomo travolgente, sempre allegro, ironico. E poi era molto simpatico. Nei 43 anni trascorsi insieme abbiamo superato tante difficoltà ma non mi sono mai annoiata un giorno". Tutti e tre i figli avuti da Franca Gandolfi hanno in qualche modo seguito le sue orme: Massimo è un cantante, Marco un regista e sceneggiatore, mentre Marcello un attore e un musicista.

Nel 1962, come anticipato, dalla relazione con Calì nacque anche Fabio, figlio che Modugno riconobbe solo diversi anni dopo la sua nascita. La scoperta della verità, infatti, avvenne grazie ad un'amica, tramite la quale Fabio conobbe la verità su suo padre. Come lui stesso ha raccontato in un'intervista:

L’ho scoperto per caso, grazie a quello che all’inizio sembrava un pettegolezzo. Con il terzo figlio di Modugno, Marcello, ci conosciamo da tempo, frequentavamo gli stessi ambienti dello spettacolo. Spesso ci facevano notare la somiglianza tra noi, ci scherzavamo su. Un giorno una mia amica, con cui avevo avuto una relazione e che poi si era fidanzata con Marcello, mi raccontò una sua confidenza: le aveva svelato che eravamo fratelli, pregandola però di non dirmi nulla. Per me fu una cosa sconvolgente. Come fai a credere che quello che pensavi fosse tuo padre per quasi trent’anni in realtà non lo era

Nei primi Anni Duemila, Fabio inizia una vera e propria battaglia per il riconoscimento di paternità. Nel 2014 l'esito del test di paternità risultò positivo e nel 2019 si è conclusa in maniera definitiva la trafila legale, durata diciott'anni: "Si è trasformato in un percorso a ostacoli lungo, ma alla fine ce l'ho fatta. È finita" ha dichiarato Fabio Camilli che, tra l'altro, con la famiglia del padre non ha alcun rapporto, se non tramite gli avvocati.