Gianni Morandi festeggia 30 anni d’amore con Anna Dan, la dedica e le foto insieme: “Ancora e più che mai” Il 19 agosto di trent’anni fa iniziava la storia d’amore tra Gianni Morandi e Anna Dan. In occasione del loro anniversario, il cantante ha pubblicato una foto insieme a sua moglie sui social. Lo scatto, in cui appaiono giovani e sorridenti, è accompagnato da una dolce dedica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il 19 agosto di trent'anni fa iniziava la storia d'amore tra Gianni Morandi e Anna Dan. In occasione del loro anniversario, il cantante ha pubblicato una foto insieme alla moglie, accompagnata da una dolce dedica. A novembre di quest'anno festeggeranno 20 anni di matrimonio.

L'anniversario di Gianni Morandi e Anna Dan

"19 agosto 1994 – 19 agosto 2024. Trent'anni insieme, ancora e più che mai" scrive Gianni Morandi a corredo di una foto insieme sua moglie Anna Dan. Nello scatto i due appaiono giovani e sorridenti, in sottofondo la canzone Una vita normale: "Più che mai ancora insieme perché uguali e diversi io e te. La cosa più vera che c'è. Una vita normale è proprio speciale, la voglio per sempre così". A congratularsi per il traguardo raggiunto fan e personaggi del mondo dello spettacolo, tra questi Lorenzo Jovanotti che scrive "Meravigliosi", Giovanna Civitillo "Tantissimi auguri" ed Elisa Toffoli che lascia un cuore.

La storia d'amore tra Gianni Morandi e Anna Dan

Anna Dan e Gianni Morandi hanno iniziato la loro relazione nell'agosto del '94, raccontava Gianni Morandi che tra loro fu amore a prima vista. Il cantante scriveva in un post:

Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell'incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme.

Il loro matrimonio venne celebrato il 10 novembre 2004 alla presenza di pochi intimi, con una cerimonia intima e riservata a Monghidoro. Dalla loro unione nel 1997 nacque Pietro che, con il nome d'arte Tredici Pietro, ha intrapreso la carriera come cantante seguendo le orme del padre.