La vita privata di Carmen Di Pietro: il matrimonio con Sandro Paternostro, i figli e la scelta di non sposarsi

A cura di Sara Leombruno

Carmen Di Pietro è una delle nuove concorrenti di Tale e Quale Show. Nel 1998, dopo cinque anni di relazione, si sposò con Sandro Paternostro. La loro storia d'amore durò sette anni, ma fece molto discutere per la notevole differenza di età tra il giornalista e la soubrette. Lei, infatti, aveva 27 anni quando lo conobbe. Lui 71. Il giornalista, poi, morì nel 2000 e la donna ebbe una seconda relazione con Giuseppe Iannoni, con il quale ha avuto due figli. La soubrette ha dichiarato di aver deciso di non sposarsi più dopo il primo matrimonio, in modo da non perdere la pensione del primo marito.

Il matrimonio con il marito Sandro Paternostro

Negli anni Novanta la storia tra Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro fece parecchio scalpore. I due si unirono in matrimonio nonostante i ben 43 anni di differenza d'età che li separavano. Le nozze furono celebrate nel 1998 (quando lui aveva 76 anni e lei 33) e durarono fino alla morte di Paternostro, spentosi nel 2000. La memoria del primo marito non è mai venuta meno, come ha raccontato lei stessa in più occasione:

Io ogni volta che parlo di quest'uomo mi emoziono. Uno pensa ai soldi, c'erano quelli ma non c'era solamente quello. Non mi sono mai innamorata di colpo di fulmine in vita mia. L'attrazione fisica c'era. Lui mi diceva, ‘Carmeluzza bene, vai avanti, fregatene'. Per me quest'uomo non è mai morto, casa mia è piena di fotografie sue. Mi sento ancora sposata a lui.

Carmen Di Pietro e suo marito Sandro Paternostro

Perchè Carmen Di Pietro ha scelto di non sposarsi più

Di Pietro ha dichiarato in più occasioni di aver scelto di non sposarsi più, nemmeno con l'altro storico (oggi ex) compagno Giuseppe Iannoni, padre dei suo figli, per non perdere la pensione di reversibilità del primo marito: "Mi hanno criticata perché non mi sono mai risposata in Comune ma solo in chiesa per non perdere la pensione di reversibilità. È vero, la pensione arriva ancora. Ma io avevo pensato di sposarmi con il mio ex compagno, ma abbiamo avuto delle incomprensioni. Ora con lui c'è un rapporto bellissimo".

La storia d’amore con Giuseppe Iannoni

Come anticipato, dopo il primo matrimonio, Carmen Di Pietro ha avuto una storia importante con Giuseppe Iannoni. I due hanno avuto due figli: Alessandro, con il quale la soubrette partecipò all'Isola dei Famosi e Carmelina. Intervistato da Fanpage.it, Iannoni aveva parlato di Di Pietro come una mamma molto presente: "Ci tiene ad indirizzare i suoi figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla".

Carmen Di Pietro e l'ex compagno Giuseppe Iannoni.

Chi sono i due figli di Carmen Di Pietro: Alessandro e Carmelina

Carmen Di Pietro ha due figli: Alessandro e Carmelina, entrambi nati dalla storia con Giuseppe Iannoni. Alessandro ha 23 anni e ha frequentato la facoltà di economia all'università Luiss Guido Carli di Roma, città dove è nato e vive da solo, ma non lontano dai suoi familiari. Ha anche una sorella, Carmelina, arrivata 7 anni dopo la nascita del fratello. La prima esperienza del ragazzo in tv fu quella a L'Isola dei Famosi, insieme a sua madre. Grazie all'esperienza il legame tra i due divenne ancora più saldo e oggi madre e figlio hanno uno splendido rapporto.