La vita privata di Adriano Pappalardo: l’amore per la moglie Lisa Giovagnoli e il figlio Laerte

Adriano Pappalardo, cantante e volto amato della musica italiana, è legato da molti anni a Lisa Giovagnoli. I due si conoscono nei primi anni Settanta e, dopo oltre quarant’anni di amore, si sono sposati nel 2010. Dal loro legame è nato il figlio Laerte, oggi 49enne, che a sua volta ha reso Adriano nonno di Leon, il nipote nato dal matrimonio con la giornalista Selvaggia Lucarelli.

La lunga storia d’amore con Lisa Giovagnoli e il matrimonio

Quella tra Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli è una delle storie più solide del mondo dello spettacolo. Si conoscono nei primi anni Settanta, quando lui muoveva i primi passi nella musica e lei gli era accanto con discrezione. Un amore nato lontano dai riflettori e durato per decenni, fino al matrimonio celebrato nel 2010 nella Sala Rossa del Campidoglio, a Roma. Una cerimonia semplice, arrivata dopo oltre quarant’anni di vita insieme. La donna è sempre rimasta un punto fermo nella vita del cantante: una presenza silenziosa, lontana dalle luci dello spettacolo, ma costante. Chi li conosce racconta che la loro forza è sempre stata la complicità, la capacità di restare uniti anche nei momenti più difficili.

Adriano Pappalardo con la moglie Lisa Giovagnoli e DJ Ringo

Il legame con il figlio Laerte Pappalardo

Dal loro amore è nato Laerte, venuto al mondo nel 1976. Figlio d’arte, ha ereditato dal padre il temperamento e dalla madre la riservatezza. Nel tempo si è fatto conoscere anche in televisione, partecipando a diversi programmi, tra cui l'Isola dei Famosi, ma ha sempre mantenuto un profilo autonomo. Quello con suo padre è un rapporto saldo, fatto di confronto e affetto. In più occasioni, Laerte ha infatti raccontato quanto sia stato per lui una figura di riferimento, insegnandogli la disciplina e il valore del lavoro. Pappalardo, dal canto suo, ha sempre mostrato orgoglio per il figlio, che considera la sua eredità più preziosa.

Adriano Pappalardo e Laerte Pappalardo alla finale de L’Isola dei Famosi (2011)

Adriano e Lisa sono i nonni di Leon Pappalardo

Nel 2005, con la nascita di Leon, la famiglia Pappalardo si è allargata. Il piccolo è figlio di Laerte e della giornalista Selvaggia Lucarelli. Adriano e Lisa sono quindi diventati nonni e il cantante era presente in ospedale il giorno della nascita del nipote. In quell'occasione, raccontò di aver assistito al parto con grande emozione. Oggi Adriano Pappalardo vive una vita lontana dai clamori, accanto a Lisa, con la serenità di chi ha costruito tutto: la carriera, la famiglia, gli affetti. Dietro l’immagine del rocker impulsivo c’è un uomo legato ai suoi, marito devoto, padre orgoglioso e nonno innamorato.