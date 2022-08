La vedova di Patrick Swayze, Johnny in Dirty Dancing: “Non avrebbe voluto fare il sequel del film” In occasione del 35esimo anniversario di Dirty Dancing, Lisa Niemi ha ricordato il marito e protagonista del film Patrick Swayze, morto nel 2009, spiegando che non avrebbe voluto prendere parte al sequel della storia.

Patrick Swayze e Lisa Niemi

Trentacinque anni fa, nell‘agosto del 1987, usciva per la prima volta Dirty Dancing. La storia d'amore tra Baby e Johnny, interpretati da Jennifer Grey e Patrick Swayze, ha appassionato milioni di spettatori. In occasione dell'anniversario del film diventato ormai un cult, la moglie dell'attore, morto nel 2009 a causa di un cancro al pancreas, ha rilasciato un'intervista a ET parlando del marito e della sua carriera.

Il ricordo di Lisa Niemi, moglie di Patrick Swayze

Dirty Dancing ha appassionato diverse generazioni e alcune scene, come quella del ballo tra Baby e Johnny con la colonna sonora di Time of my Life, sono diventate iconiche. "Quando Patrick era ancora vivo diceva sempre: ‘Ho già una seconda generazione di fan'. Veniva avvicinato da giovani donne che non erano nemmeno nate quando è uscito il film", ha racconto Lisa Niemi, moglie di Patrick Swayze, emozionata dall'affetto che i fan hanno dimostrato negli anni al marito.

Baby e Johnny dal film Dirty Dancing

Cosa pensava Patrick Swayze del sequel di Dirty Dancing

Nel 2004 è uscito Dirty Dancing 2 ma, nonostante il titolo uguale, aveva poco a che fare con l'originale. I protagonisti erano diversi (Diego Luna e Romola Garai), così come lo sviluppo della storia, che perdeva quasi ogni riferimento con il suo predecessore. Di recente è stata diffusa la notizia che nel 2024 sarà realizzato il "vero" sequel dell'iconico film, che riprenderà le vicende 30 anni dopo le prime. Qualunque sia il seguito della storia, Lisa Niemi ha fatto sapere che Patrick Swayze è sempre stato contrario a un secondo film:

