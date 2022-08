Johnny Depp vuole tornare grande: un nuovo film da regista dopo 25 anni, produce Al Pacino Un film sulla vita di Modigliani è il primo tentativo di uscire dal pantano del processo: produce l’amico Al Pacino.

Johnny Depp vuole tornare grande. Per farlo, a dargli una mano, c'è un vecchio amico: Al Pacino. Con lui, Johnny Depp ha condiviso uno dei set più importanti della sua carriera, quello di "Donnie Brasco". Adesso, dopo la fine della prima parte del processo contro Amber Heard, l'attore è pronto a dirigere un film per la prima volta dopo 25 anni. Johnny Depp ha esordito alla regia nel 1993 con "Stuff". Nel 1997, invece, diresse se stesso in "Il coraggioso (The Brave)".

La trama di Modigliani

L'attore tornerà dietro la macchina da presa per "Modigliani", un biopic sull'artista italiano Amedeo Modigliani. Basato sull'omonima opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per lo schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, “Modigliani” è ambientato nella Parigi del 1916 e racconta la storia del pittore e scultore italiano. La trama interesserà Modigliani in un momento in cui si considerava in un periodo di clamoroso insuccesso artistico e finanziario. Si seguiranno le 48 ore che cambieranno definitivamente la sua vita, portandolo a diventare la leggenda che tutti oggi ammirano e apprezzano.

Le parole di Johnny Depp

Johnny Depp ha rilasciato una nota alla stampa presentando il progetto: "Sono onorato di portare sullo schermo la vita di Modigliani. Una vita di grande difficoltà ma che finisce col trionfo: una storia umana universale in cui tutti gli spettatori possono identificarsi". Questo film è il primo tentativo di uscire dal pantano in cui è finita la sua carriera dopo il processo per diffamazione contro Amber Heard, sua ex moglie. Hollywood gli ha chiuso tutte le porte – sono saltati i progetti di un sequel su Pirati dei Caraibi e soprattutto è stato sostituito da Mads Mikkelsen nella saga degli "Animali Fantastici" – ma adesso con "Modigliani" e con l'aiuto di Al Pacino, la stella di Johnny Depp può tornare a brillare.