La scuola privata dei figli di Ferragni, Magnini e Vieri: quanto costa studiare alla St. Louis Il settimanale Chi fotografa Chiara Ferragni, Bobo Vieri e Filippi Magnini di fronte all’ingresso della Louis School di Milano, prestigioso istituto scolastico privato le cui rette, extra esclusi, ammontano fino a oltre 23mila euro l’anno.

A cura di Stefania Rocco

Primo giorno di scuola per i figli di Chiara Ferragni, Fedez, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Le piccole Vittoria, Isabel e Mia, insieme ai genitori famosi, sono state fotografate all’ingresso della prestigiosa St. Louis School di Milano, istituto bilingue internazionale composto da tre campus che accoglie gli studenti dai 2 ai 18 anni. Anche Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara, frequenta il medesimo istituto. Si tratta di un campus prestigioso e, per una questione di costi, non accessibile a tutti.

I diplomi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione

I corsi si dividono in Early, Primary e Middle Years e sono allineati al British National Curriculum, il protocollo nazionale che regola programmi e percorsi formativi dell’intero sistema scolastico britannico. Si tratta di una scuola paritaria e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione. Gli studenti ottengono la licenza elementare al termine del cosiddetto Year 6, corso di studi equiparato alla quinta elementare. Gli studenti di Middle Years, invece, possono scegliere se sostenere o meno l’esame di Terza Media. Gli srtudseinti iscritti ai corsi di Scuola Superiore, al termine del percorso di studi, ottengono l’IB Diploma Programme, l’equivalente del Diploma di Maturità.

I programmi scolastici di Early, Primary e Middle Years

La scuola dell’infanzia, o Early Years, è rivolta agli studenti con un’età compresa tra i 2 e i 5 anni. Oltre all’apprendimento di base della lingua inglese, sono previste lezioni di Musica, Educazione Fisica e Nuoto, oltre che visite a Musei, Teatri ed escursioni in esterna. L’ingresso a scuola è consentito dalle ore 8.45 alle ore 9.30 mentre il rientro a casa è previsto tra le 15.45 e le 16.30 con un’ora e mezza di riposino pomeridiano. La Primary School è rivolta ai ragazzi tra i 6 e i 10 anni. Alle materie di apprendimento classiche (Italiano, Matematica, Inglese, Storia, Geografia, Scienze, Arte e Immagine) si aggiungono Teatro, Tecnologia, Coding e Robotica, Musica, Scienze Sportive, Cittadinanza e Costituzione oltre a una serie di attività extracurricolari come Danza classica, Hip Hop, Nudo, Ginnastica artistica, Pianoforte, Chitarra, Violino, Batteria, Coro, i corsi in giornalismo e atelier di arte, oltre a quelli di lingue in Francese, Spagnolo e Cinese. L’orario scolastico è quello seguito dagli studenti della scuola dell’infanzia. La Middle School è rivolta agli studenti tra gli 11 e i 13 per i quali materie e attività disponibili restano aderenti al programma proposto per la Primary School. Tra i servizi messi a disposizione dall’istituto figurano il refettorio, la biblioteca, le aule di informatica, arte e musica, le palestre, un laboratorio di scienze oltre a campi di calcetto, pallavolo e basket.

Le rette della St. Louis School

Le rette scolastiche da sostenere per l’iscrizione alla St. Louis School prevedono una quota di iscrizione una tantum di 3000 euro, cui segue una quota annuale di “associazione” pari a 1800 euro. Per gli studenti di Early Years il costo annuale della retta ammonta a 12.355,00 euro. Per quelli di Primary School il costo annuale della retta ammonta a 17.095,00 euro mentre per quelli di Middle School la retta sale a 19.745,00. Il servizio pranzo ha un costo annuale complessivo di 1590 euro. Cosrti lievemente differenti per gli studenti della High School. Il corso previsto per gli allievi dai 10 agli 11 anni ha un costo annuale pari a 22.265,00 mentre la retta per gli allievi dai 12 ai 13 anni ammonta a 23.380,00.