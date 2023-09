Primo giorno di scuola per Isabel Totti, scuola privata e pulmino costano oltre 20mila euro l’anno Primo giorno di scuola per la piccola Isabel Totti, accompagnata da mamma Ilary Blasi. La figlia minore della conduttrice Mediaset e dell’ex capitano della Roma inizia l’anno scolastico in uno degli istituti più prestigiosi di Roma la cui retta, insieme al servizio trasporto scolastico, costa oltre 20mila euro l’anno.

A cura di Stefania Rocco

Primo giorno di scuola per Isabel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ultimogenita nata dal rapporto, ormai finito, tra la conduttrice Mediaset e l’ex capitano della Roma è stata protagonista di una serie di Instagram story pubblicata dalla madre, emozionata nel documentare il primo giorno di scuola della piccola. Per Isabel e la sua istruzione i genitori non hanno badato a spese: la piccola frequenterà l’anno scolastico presso uno degli istituti scolastici più prestigiosi della capitale: l’Ambrit International School nella zona Portuense di Roma. Si tratta di una scuola internazionale che copre l'arco scolastico che va dalla materna alle medie e che offre servizi aggiuntivi quali sport e corsi di scrittura creativa, teatro, giardinaggio, pittura, tessitura e numerosi altri.

La retta scolastica della scuola privata frequentata da Isabel Totti

La retta annuale dell’istituto scolastico scelto da Francesco Totti e Ilary Blasi per la piccola Isabel è notevole: il costo ammonta a circa 17mila euro l’anno, più 3200 euro per il servizio scuolabus che garantisce andata e ritorno a casa della bambina. Dettagli sui quali mamma Ilary non si sofferma, determinata a dare il meglio a tutti e tre i suoi figli. Istruzione in primis. “Pronti? Via”, scrive Ilary mostrando la piccola Isabel all’ingresso del suo istituto, pronta a cominciare il nuovo anno con tutta la carica di cui sono capaci i bambini.

La mattina a scuola con Isabel, la sera al concerto di Pezzali con Chanel

Dopo avere accompagnato la piccola Isabel per il suo primo giorno di scuola, Ilary Blasi ha deciso di dedicare la serata alla sua secondogenita. In compagnia di Chanel e dell’amico Alvin, la conduttrice ha partecipato al concerto di Max Pezzali. Con loro anche Cristian Babalus, fidanzato della secondogenita di Totti, e le sorelle di Ilary, Melory e Silvia.